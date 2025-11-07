szarmataSzarmata Régészeti Parkhunok

Szarmaták és magyarok: 35 százalékban azonos a genetikai állományunk

A szarmaták a szkítákkal rokon népek voltak, iráni nyelvűek és eredetűek. A szarmaták a Donyec-Don-Volga vidékről származtak. Több törzsből álltak: a jazigok, roxolánok és alánok is hozzájuk tartoztak.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 11. 07. 15:26
A szarmaták eredete: szkíta és amazon pár házasságkötése
A szarmaták eredete: szkíta és amazon pár házasságkötése
A szarmaták az 1. században telepedtek be, és a germánokkal szövetségben támadásokat indítottak a Római Birodalom ellen. A szarmaták eredetére vonatkozóan Hérodotosz azt írta, hogy a szkíták és a sokáig velük ellenséges amazonok házasságából származik ez a nép.

A szarmaták eredete: szkíta és amazon pár házasságkötése
A szarmaták eredete: szkíta és amazon pár házasságkötése

 A Meotisz vidékén éltek, ami az ősmagyar történelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű hely.

„A férfiak nem tudtak megbirkózni az asszonyok nyelvével, az asszonyok azonban megtanulták a férfiakét. … Mikor elérkeztek arra a földre, ahol népük ma is lakik, letelepedtek. … megőrizték a szarmaták asszonyai a mai napig is ősi szokásaikat. Lovon vadásznak a férjükkel, vagy akár a férjük nélkül is, részt vesznek a háborúkban, és ugyanolyan ruhákban járnak, akár a férfiak."

Szarmaták régészeti leletei a Kárpát-medencében megtalálhatóak

Régészeti leleteik Szeged, Kecskemét, Kiskőrös és Kiskunfélegyházán és környékén találhatóak. Úgynevezett veremházakban, félig a földbe mélyített házakban éltek. 

Használati tárgyaikkal temetkeztek, innen tudjuk, hogy a szarmata lovas harcosok hosszú lándzsával (contussal) és pikkelypáncélban harcoltak. 

A szarmata nők pedig szerettek gyöngysorokat viselni. A szarmaták később beolvadtak a hunok és magyarok közé.

Szarmata arany ékszer az I. századból. forrás: Wikimedia Commons
Szarmata arany ékszer az I. századból. forrás: Wikimedia Commons

35 százalékban azonos a magyar–szarmata genetikai állomány

2022-ben archeogenetikai eljárással Török Tibor és Neparáczki Endre archeogenetikusok kimutatták, hogy a honfoglaló magyarok és a szarmaták genetikai állománya 35 százalékban azonos. 

A taurid kaukázusi típusra jellemző, hogy arányos testalkatúak, akkoriban a férfiak 160-166 cm magasak voltak. 

Fejük rövid és magas, járomívük kiálló, szemük és hajuk sötétbarna. Bőrük világos, hajuk vastagszálú.

Érdekességként megemlítendő, hogy a szarmaták egy része római zsoldba szegődött, és így eljutottak Nagy-Britanniába is. Artúr király és lovagjai kerekasztal-legendáját is egyes források szerint a szarmata elmélet ihlette. Eszerint a Pendragon ház vörös sárkánya is szkíta eredetű.

A szkíta sárkánykígyó leírása Ariannusnál

„A scytha hadjelek (zászlók) sárkányok, melyek arányos hosszúságú póznákon függnek. Készülnek pedig összevarrt színes ruhadarabokból, fejeik és egész testük egész a farkig kígyókat ábrázolnak.”  

2002-ben egy szarmata fazekasfalu maradványait találták meg a régészek Vecsésnél. Tari Edit régész szerint a leletegyüttes különlegessége az volt, hogy edénysütő kemencéket a település több pontján elszórva találtak, ami azt jelenti, hogy a felnőtt népesség nagy része fazekassággal foglalkozott.

2019-ben szarmata település nyomait találták meg a régészek Hódmezővásárhely központjában.

Szarmata arany medve. Forrás: Wikimedia Commons
Szarmata aranymedve. Forrás: Wikimedia Commons

Csányi Viktor régész tíz település nyomát találta meg. Ez alapján bebizonyosodott, hogy a 2. és 4. század között szarmata népesség élt a Hód-tó partján. Élelemtároló vermeket, házak és vízelvezető árkok maradványait találták meg az ásatások során.

Fehér Tibor történelmi regényíró Aquincumi lovas című regényében örökítette meg a jazigokat.

Az intercisai szarkofágban fekvő Joriás egykori életét rekonstruálva kitűnően érzékelteti az író a hanyatló római birodalom utolsó évszázadának hangulatát, feszültséggel és ellentmondásokkal teli, véres, sötét korszakát. 

A szarmaták jelentősége:

1. 35 százalékban azonos genetikai állományuk a magyarokkal,

2. Harcos nép voltak, akik meghatározták a Kárpát-medence arculatát a hunok előtti időszakban,

3. emellett kiemelkedő jelentőségűek régészeti leleteik is a Kárpát-medencében.

