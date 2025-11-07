Szarmaták és magyarok: 35 százalékban azonos a genetikai állományunk

A szarmaták az 1. században telepedtek be, és a germánokkal szövetségben támadásokat indítottak a Római Birodalom ellen. A szarmaták eredetére vonatkozóan Hérodotosz azt írta, hogy a szkíták és a sokáig velük ellenséges amazonok házasságából származik ez a nép.

A szarmaták eredete: szkíta és amazon pár házasságkötése

A Meotisz vidékén éltek, ami az ősmagyar történelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű hely.

„A férfiak nem tudtak megbirkózni az asszonyok nyelvével, az asszonyok azonban megtanulták a férfiakét. … Mikor elérkeztek arra a földre, ahol népük ma is lakik, letelepedtek. … megőrizték a szarmaták asszonyai a mai napig is ősi szokásaikat. Lovon vadásznak a férjükkel, vagy akár a férjük nélkül is, részt vesznek a háborúkban, és ugyanolyan ruhákban járnak, akár a férfiak."

Szarmaták régészeti leletei a Kárpát-medencében megtalálhatóak

Régészeti leleteik Szeged, Kecskemét, Kiskőrös és Kiskunfélegyházán és környékén találhatóak. Úgynevezett veremházakban, félig a földbe mélyített házakban éltek.

Használati tárgyaikkal temetkeztek, innen tudjuk, hogy a szarmata lovas harcosok hosszú lándzsával (contussal) és pikkelypáncélban harcoltak.

A szarmata nők pedig szerettek gyöngysorokat viselni. A szarmaták később beolvadtak a hunok és magyarok közé.

Szarmata arany ékszer az I. századból. forrás: Wikimedia Commons

35 százalékban azonos a magyar–szarmata genetikai állomány

2022-ben archeogenetikai eljárással Török Tibor és Neparáczki Endre archeogenetikusok kimutatták, hogy a honfoglaló magyarok és a szarmaták genetikai állománya 35 százalékban azonos.

A taurid kaukázusi típusra jellemző, hogy arányos testalkatúak, akkoriban a férfiak 160-166 cm magasak voltak.

Fejük rövid és magas, járomívük kiálló, szemük és hajuk sötétbarna. Bőrük világos, hajuk vastagszálú.

Érdekességként megemlítendő, hogy a szarmaták egy része római zsoldba szegődött, és így eljutottak Nagy-Britanniába is. Artúr király és lovagjai kerekasztal-legendáját is egyes források szerint a szarmata elmélet ihlette. Eszerint a Pendragon ház vörös sárkánya is szkíta eredetű.

A szkíta sárkánykígyó leírása Ariannusnál „A scytha hadjelek (zászlók) sárkányok, melyek arányos hosszúságú póznákon függnek. Készülnek pedig összevarrt színes ruhadarabokból, fejeik és egész testük egész a farkig kígyókat ábrázolnak.”

2002-ben egy szarmata fazekasfalu maradványait találták meg a régészek Vecsésnél. Tari Edit régész szerint a leletegyüttes különlegessége az volt, hogy edénysütő kemencéket a település több pontján elszórva találtak, ami azt jelenti, hogy a felnőtt népesség nagy része fazekassággal foglalkozott.