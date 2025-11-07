Megtalálták a kislányt, aki a kutyájával tűnt el Bárról

Megvan Barna Bianka, az a 14 éves kislány, akinek október 31-én veszett nyoma a kutyájával együtt. A Mohácsi Rendőrkapitányság korábban országos körözést adott ki, miután a biztonsági kamera felvételein látszott, hogy a gyerek a táskával és kutyájával, Mázlival együtt távozik. Az eltűnt gyerek mellett nem volt ott a kutya, azóta sem találták meg – írta az Origo.hu.

Az eltűnt lányt Győrben találták meg, a kutyája azonban továbbra sincs meg

Fotó: Facebook / E.Sz.K Hungary

Itt találták meg az eltűnt kislányt

A rendőrség tájékoztatása szerint Biankát Győrben találták meg, az út szélén sétált egyedül, amikor egy járókelő észrevette és értesítette a hatóságokat. A kislányt egy befogadó otthonba vitték.

Az édesanyja elmondta, hogy a gyereke jól van, egészséges, és nem tartózkodott annál a férfinál, akivel korábban kapcsolatba hozták az eltűnését.

Bianka gondosan összepakolt egy hátizsákba, váltóruhát, iskolai felszerelést is készített magának. Október 31-én reggel 7:56-kor hagyta el bári otthonát a kutyájával együtt, majd busszal Székesfehérvárra utazott. Fejér vármegyéből Mázlival együtt Győr felé indult volna, de egy buszsofőr nem engedte felszállni, mivel nem volt nála sem kennel, sem oltási könyv. Végül egy másik járattal eljutott a városba, legalább 227 kilométernyi utat tett meg egyedül. Az ezt követő események nem ismertek. A hírek szerint Bianka Bécsben is járt, ott hagyhatta el Mázlit.