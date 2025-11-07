rendőrségkutyakislányBarna BiankaMázli

Megtalálták a kislányt, aki a kutyájával tűnt el Bárról

Előkerült az a 14 éves lány, aki napokig szerepelt a rendőrségi körözések között. Az eltűnt kislányt Győrben találták meg.

Munkatársunktól
2025. 11. 07. 15:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megvan Barna Bianka, az a 14 éves kislány, akinek október 31-én veszett nyoma a kutyájával együtt. A Mohácsi Rendőrkapitányság korábban országos körözést adott ki, miután a biztonsági kamera felvételein látszott, hogy a gyerek a táskával és kutyájával, Mázlival együtt távozik. Az eltűnt gyerek mellett nem volt ott a kutya, azóta sem találták meg – írta az Origo.hu.

Az eltűnt lányt Győrben találták meg, a kutyája azonban továbbra sincs meg
Az eltűnt lányt Győrben találták meg, a kutyája azonban továbbra sincs meg
Fotó: Facebook / E.Sz.K Hungary

Itt találták meg az eltűnt kislányt

A rendőrség tájékoztatása szerint Biankát Győrben találták meg, az út szélén sétált egyedül, amikor egy járókelő észrevette és értesítette a hatóságokat. A kislányt egy befogadó otthonba vitték.

Az édesanyja elmondta, hogy a gyereke jól van, egészséges, és nem tartózkodott annál a férfinál, akivel korábban kapcsolatba hozták az eltűnését.

Bianka gondosan összepakolt egy hátizsákba, váltóruhát, iskolai felszerelést is készített magának. Október 31-én reggel 7:56-kor hagyta el bári otthonát a kutyájával együtt, majd busszal Székesfehérvárra utazott. Fejér vármegyéből Mázlival együtt Győr felé indult volna, de egy buszsofőr nem engedte felszállni, mivel nem volt nála sem kennel, sem oltási könyv. Végül egy másik járattal eljutott a városba, legalább 227 kilométernyi utat tett meg egyedül. Az ezt követő események nem ismertek. A hírek szerint Bianka Bécsben is járt, ott hagyhatta el Mázlit.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.