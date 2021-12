Nem bíznak vezetőikben a románok

Nem bízik a politikumban és az országot irányító intézményekben a romániaiak túlnyomó többsége. Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek mindössze tizenöt százaléka tekint bizalommal az államfőre.

Ennél is rosszabbul áll a parlament, amely tizennégy százalékos bizalmi indexet könyvelhet el, valamint a kormány, alig több mint tizenhárom százalékkal.

A lista utolsó helyén a pártok állnak, a válaszadók csupán kilenc százaléka bízik azokban. Az adatok megerősítik azt az utóbbi egy évtizedben tapasztalható folyamatot, melynek során egyre nagyobb ellenszenv mutatkozik a romániaiak részéről a politikusok iránt. Romániában az utóbbi másfél évtizedben egymást követték a kormányválságok, a hatalmi koalíciókat alkotó pártok közötti éles ellentétek, állandósult a politikai instabilitás. A legutóbbi, 2020-as parlamenti választásokon rekordot döntött a választói érdektelenség.

A mintegy tizennyolcmillió szavazásra jogosult román állampolgár mindössze harminckét százaléka adta le voksát.

Ez az arány 2016-ban sem volt magas, akkor valamivel kevesebb mint negyvenszázalékos szavazói részvétellel választott törvényhozást Románia. 2019-ben a romániai elnökválasztáson is negatív csúcsot döntött a voksolási hajlandóság.

A Román Akadémia Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete és a LARICS Szociológiai Kutatóközpont által készített kutatás szerint a románok továbbra is a hadseregben bíznak a leginkább, a megkérdezettek közel hetven százaléka a fegyveres erőket fogadja el leginkább az állami intézmények közül. A Krónika című erdélyi napilap által is ismertetett felmérés alapján a második legmagasabb bizalmi indexe az akadémiának van, hatvanöt százalékos támogatottsággal. Az ortodox egyház a harmadik, hatvankét százalékkal. A polgármesteri hivatalok negyvenöt, a rendőrség negyvennégy, a sajtó húszszázalékos bizalmi indexszel rendelkezik. A kutatás a vallásosságot is igyekezett mérni. A megkérdezett romániaiak túlnyomó többsége – több mint nyolcvan százaléka –vallásosnak tartja magát. A válaszadók egyházi hovatartozástól függetlenül kilencven százalékban válaszolták azt, hogy hisznek Istenben.

Borítókép: Nicolae Ciucă kijelölt román miniszterelnök 2021. november 25-én a bukaresti parlamenti palotában beszédet mond (Fotó: Daniel Mihailescu/AFP)