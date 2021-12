Strasbourgban és környékén nem mehetnek egyedül az utcára szilveszterkor a kiskorúak

Szigorú intézkedéssel, nevezetesen a 16 éven aluli kiskorúak számára bevezetett kijárási tilalommal szorítaná vissza a Szilveszter éjjeli rendbontást a prefektúra Strasbourgban és a nagyváros vonzáskörzetéhez tartozó hat településen - írja a Le Figaro.

A lap értesülései szerint az intézkedést azért vezetik be, mert a városban és környékén már 1997 óta jelen van az úgynevezett városi erőszak és szilveszterkor különösen megugrik a rendőrök és tűzoltók elleni támadások száma. Ezen felül sok problémát és balesetet szokott okozni a tűzijátékok és egyéb pirotechnikai eszközök használata, a prefektúra ezért már a hónap elején rendeletben tiltotta meg ezen eszközök árusítását és használatát decemberben.

A prefektúra indoklása szerint azért döntöttek a 16 éven aluli fiatalokra vonatkozó kijárási tilalom mellett, mert a kamaszok, különösen a 13 és 16 év közötti korosztály kiemelkedően nagy arányban vesz részt az év végi ünnepek idején a közrend megzavarásában, továbbá a jelenlegi egészségügyi helyzet, azaz a vírus jelentős terjedése a fiatalok körében szintén óvatosságra int.

A rendelet értelmében tehát 2021. december 31. 22 óra és 2022. január 1. reggel 6 óra között tilos a tizenhat éven aluli kiskorúak közterületen való tartózkodása legalább az egyik szülő vagy felnőtt kísérő nélkül. Strasbourgon kívül az érintett hat, a városhoz közeli település Hoenheim, Bischheim, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim és Ostwald. A sajtóközlemény értelémben a szabálysértést elkövető kiskorúakat a rendőrök hazakísérik, valamint az is előfordulhat, hogy ügyük a fiatalkorúak bíróságára kerül, ahol eljárást indíthatnak ellenük.

Strasbourgban tavaly Szilveszterkor is volt utcai erőszak, bár a kijárási tilalom miatt kevesebb incidens történt, azért volt pár autó, amiket felgyújtottak, illetve halálos baleset is történt, egy 25 éves fiatalember életét vesztette, amikor fejen találta egy tűzijáték. A Le Figaro ugyanakkor kiemeli, hogy az előző években sokkal több rendbontás volt, az is előfordult, hogy a rendőrökre és a tűzoltókra támadtak - olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

