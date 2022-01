Hármas találkozót javasol az ukrán elnök Putyinnal és Bidennel

Hármas találkozót javasolt amerikai és orosz kollégájával, Joe Bidennel és Vlagyimir Putyinnal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán–orosz határválság megoldására – közölte pénteken Zelenszkij egyik közeli tanácsadója.

Zelenszkij elnök azt javasolta Biden elnöknek, hogy szervezzen háromoldalú találkozót – esetleg videókonferencia formájában – Biden, Putyin és Zelenszkij elnökök között

− emelte ki Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője az Atlanti Tanács amerikai agytröszt egyik rendezvényén Washingtonban. Hozzátette: „Még várjuk az orosz fél válaszát, de az amerikai partnereink bizonyos fokig érdeklődéssel fogadták a javaslatunkat.”

Úgy vélem, ez kezdeményező javaslat, amely Ukrajnát is a tárgyaló felek közé sorolja. Ha az európai biztonsági struktúra megvitatásáról van szó, Ukrajnát is be kell vonni

– fűzte hozzá a tanácsadó. Az ukrán államfő kedden négyoldalú találkozót szorgalmazott Moszkva, Párizs és Berlin részvételével, hogy véget vethessenek a kelet-ukrajnai konfliktusnak. A héten egy sor magas szintű tárgyalásra és eszmecserére került sor, amelyen orosz és nyugat-európai, illetve amerikai tisztségviselők az ukrajnai konfliktus megoldását vitatták meg.

Az amerikaiak, európaiak és ukránok azzal vádolták meg Oroszországot, hogy közel százezer katonát vonultatott fel a közös határ mentén a szomszédos ország elleni esetleges invázió céljából. Moszkva cáfolja ezt a szándékot, hangsúlyozva, hogy saját területén lévő csapaterősítésről van szó. Az orosz vezetés álláspontja szerint – amelyet Vlagyimir Putyin elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter is megfogalmazott – veszélyt a NATO-nak az orosz határok közelében tanúsított magatartása jelent.

Borítókép: Az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Joe Biden amerikai elnökkel beszél telefonon kijevi irodájában 2021. december 9-én (Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)