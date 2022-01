Lapozó: Nagyszabású pedofíliavizsgálat előtt áll a spanyol katolikus egyház

Óva intik az amerikaiakat a szándékos fertőződéstől

Futótűzként terjed az az ötlet az amerikaiak körében, hogy szándékosan megfertőzik magukat a koronavírus omikron variánsával csak azért, hogy „egyszer s mindenkorra túlessenek rajta”. A szándékos fertőződést fontolgatóknak ugyanis az a meggyőződésük, hogy a tapasztalatok szerint többnyire enyhe tüneteket okozó omikron variáns az egészségükre veszélytelen, ugyanakkor valamiféle védettséget biztosít majd számukra a jövőre nézve.

Csakhogy az amerikai orvosok óva intenek mindenkit a szándékos koronavírus-fertőződéstől is. Öt pontba foglalt érvrendszerük szerint ugyanis a koronavírus omikron variánsa továbbra sem egy közönséges nátha vagy megfázás tüneteit produkálja, hanem – sokaknál – továbbra is súlyos, akár az életet is veszélyeztető megbetegedést okoz. A betegség közben és utána kialakuló szövődmények, azaz a hosszú távú Covid néven ismertté vált tünetegyüttes hónapokon, akár éveken keresztül is elkísérheti a gyógyult pácienst. A szándékosan megfertőződött felnőttek ráadásul átadhatják a vírust a többségében még oltatlan gyerekeknek, akiknél szintén nem zárható előre ki az akár súlyos megbetegedés sem. A csaknem két éve nyomás alatt lévő amerikai egészségügyi ellátórendszer sokkszerű továbbterhelése annak összeomlásához vezethet.

Több száz orvos kap kártérítést Spanyolországban

Az egyik alicantei bíróság arra kötelezi az egészségügyi minisztériumot, hogy öt- és 49 ezer euró közötti összegű kártérítést biztosítson több mint száz orvosnak. Az indoklás szerint a szakembereknek 2020 tavaszán, a világjárvány kirobbanásakor, megfelelő védőfelszerelések és intézkedések nélkül kellett szembenézniük a fertőzöttekkel. A régióban 154 orvos tett feljelentést a kormány hiányos intézkedései ellen. A legkevesebb pénzt azok kapják, akik hiányolták a védőeszközöket, de nem betegedtek meg a koronavírussal, a legtöbbet pedig azok, akik megfertőződtek és olyan súlyos tüneteik lettek, hogy kórházi ágyra és ellátásra volt szükségük. A bíróság ítéletében emlékeztetett arra, hogy a világjárvány kirobbanása utáni első hetekben az egészségügyi személyzet tagjainak hetente egy darab maszkot biztosítottak, és ebben kellett ellátniuk az összes koronavírusos beteget. A maszkkal kapcsolatos problémák megoldása után is magas volt a betegszám az orvosok és ápolók körében, ami a bírák szerint arról árulkodik, hogy az egyéb egészségvédelmi előírások sem voltak megfelelők a régió intézményeiben.

A döntés ellen a regionális egészségügyi tárca fellebbezhet.

Québec tartomány pénzbírsággal sújtja az oltatlanokat

Kanada legnagyobb tartományának miniszterelnöke, François Legault kedden jelentette be, hogy Québec vezetése a jövőben pénzbírságot szab ki azokra a lakosokra, akik visszautasítják az oltás felvételét. A retorzió nem érinti majd azokat a québeci polgárokat, akik igazolni tudják, hogy egészségügyi okokból kénytelenek tartózkodni a koronavírus elleni vakcina felvételétől.

Legault elmondta, hogy míg a tartomány lakóinak kilencven százaléka már felvette az oltás valamelyik adagját és halad a teljes immunizáció felé, a kisebbségben maradó oltatlanok a vírusfertőzés miatt hatalmas terhelés alá helyezik az egészségügyi ellátórendszert. A beoltott többség pedig elvárja Québec vezetésétől, hogy ez ne maradjon a végtelenségig következmények nélkül. A tartomány vezetője szerint az oltatlanokra kivetett pénzbírság legalább hozzájárul az indokolatlanul nyomás alá helyezett egészségügyi ellátás működtetéséhez és az oltással megelőzhető orvosi kezelésük finanszírozásához. A tartományi miniszterelnök a pénzbírságok konkrét összegéről nem tett említést, de jelezte, hogy az jelentős mértékű lesz.

Múlt héten a québeci kormány már bejelentette, hogy ezentúl csak a beoltottak vásárolhatnak alkoholt és cannabist a tartományban. A bejelentés után ugrásszerűen megnőtt az első oltásra jelentkezők száma, napi ezerötszáz regisztrációról hatezerre nőtt, adta hírül Twitter-oldalán a tartomány egészségügyi minisztere, Christian Dubé. Québec átoltottsága a járványügyi védekezésben azért is kulcsfontosságú, mert ebben a tartományban él Kanada népességének csaknem a negyede.

Nagyszabású pedofíliavizsgálat előtt áll a spanyol katolikus egyház

A dél-európai országban eddig példátlan nyomozás indul a papság 251 tagjával és más vallási intézményekből származó dolgozókkal szemben, akiket kiskorúak bántalmazásával vádolnak. A kivizsgálási folyamathoz Spanyolország legismertebb napilapja, az El País is nagyban hozzájárult, miután az elmúlt három évben rendszeresen foglalkozott a témával és nagy mennyiségű dokumentumot, köztük tanúvallomásokat halmozott fel a témában. Ennek köszönhetően december elején egy közel 400 oldalas tanulmányt nyújtottak át közvetve Ferenc pápának. A katolikus egyházfő nem tétlenkedett: néhány héten belül be is jegyezték a nyomozás megindítását a barcelonai egyházi bíróságon, amely 31 szerzetesrendet és 31 egyházmegyét érint. A spanyolországi eljárást mindvégig a Vatikán felügyeli majd. A kiskorú áldozatok száma hivatalosan 1237 fő, de sokan nem tettek vallomást, így a valós szám ennek akár a többszöröse is lehet. Az összegyűjtött iratok alapján a legrégebbi eset, amelyet a katolikus egyház kivizsgál, 1948-ból származik, a legutóbbi pedig 2018-ból. A legtöbb tanúvallomás olyan pedofil papokról szól, akik több tucat gyereket molesztáltak, viselkedésük pedig „nyílt titoknak” számított.

Gyakori eset az olyan egyházi tanítók esete is, akik teljes iskolai osztályokat zaklattak szexuálisan, miközben éveket töltöttek el egy vagy akár több intézményben is hittant oktatva.

