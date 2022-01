Rendőrségi nyomozás indult a Downing Street-i partik ügyében

Rendőrségi vizsgálat indult azoknak a partiknak és egyéb összejöveteleknek az ügyében, amelyeket a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korábbi zárlatok idején rendeztek a londoni miniszterelnöki hivatalban

– közölte kedden a Scotland Yard főparancsnoka.

Cressida Dick a londoni polgármesteri hivatal rendőrségi és bűnüldözési bizottságának keddi meghallgatásán elmondta:

a rendőrség az elmúlt két évre visszamenőleg vizsgálja, hogy a Downing Streeten és más kormányzati hivatalokban voltak-e olyan rendezvények, amelyek megsértették a kormány járványügyi előírásait.

Hangsúlyozta: a rendőrség félelem és részrehajlás nélkül vizsgálja a történteket, és a vizsgálat jelentősebb fordulópontjain részletes tájékoztatásokat nyújt.

Az elmúlt hetekben egymás után kerültek nyilvánosságra értesülések arról, hogy Boris Johnson miniszterelnök hivatalában a szigorú járványügyi korlátozások idején több kerti partit, társasági összejövetelt is tartottak. Korábban írtunk arról, hogy kiderült, hogy a brit kormányfő nem mutatta meg azokat az üzeneteket, amelyeket egy adományozójával váltott a Downing Street-i miniszterelnöki rezidenica felújításával kapcsolatban. A mulasztást Boris Johnson azzal magyarázta, hogy telefont cserélt. Az eset után saját tanácsadója is figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy a kormányba vetett közbizalom visszaszerzésére irányuló erőfeszítések most veszélybe kerültek.

A BBC korábbi összeállítása emlékeztetett rá, hogy Boris Johnson ellen több vizsgálatot is kezdeményeztek. Többek között azzal kapcsolatban is eljárás indult a miniszterelnök ellen, hogy miként fizette ki a 2019-es karibi nyaralását. A népszerűségére nézve a legnagyobb kárt vélhetően mégis az okozta, hogy a vádak szerint egy éve, a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt szigorú korlátozások megsértésével karácsonyi partit rendeztek a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban.

Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a londoni kormányfői rezidencián, a Downing Street 10-ben 2021. december 8-án (Fotó: MTI/AP/AFP Pool/Adrian Dennis)