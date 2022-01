Botrányok tépázzák a toryk népszerűségét

–Boris Johnson alig van tekintettel a szabályokra vagy az igazságra!

– fakadt ki Angela Rayner, a Munkáspárt vezetőhelyettese, miután kiderült, hogy a brit kormányfő nem mutatta meg azokat az üzeneteket, amelyeket egy adományozójával váltott a Downing Street-i miniszterelnöki rezidenica felújításával kapcsolatban.

A mulasztást Boris Johnson azzal magyarázta, hogy telefont cserélt.

Ugyanakkor „alázatosan és őszintén bocsánatot kért” saját tisztviselőjétől, Christopher Geidttől, akit kínos helyzetbe hozott a botrány miatt. Geidtet ugyanis felkérték, hogy vizsgálja meg, nem áll-e fenn összeférhetetlenség a konzervatív adományozó által nyújtott összeg miatt. De miután kiadta jelentését, kiderült, hogy Johnson és a szóban forgó David Brownlow közötti WhatsApp-üzeneteket a vizsgálat során nem adta át neki. Lord Geidt szerint ugyan az ügyben nincs összeférhetetlenség, arra azonban figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy

a kormányba vetett közbizalom visszaszerzésére irányuló erőfeszítések most veszélybe kerültek.

A BBC összeállítása emlékeztetett rá, hogy nem ez az egy vizsgálat az, amelyet mostanában Boris Johnson ellen kezdeményeztek. Többek között azzal kapcsolatban is eljárás indult, hogy miként fizette ki a brit miniszterelnök a 2019-es karibi nyaralását. A népszerűségére nézve a legnagyobb kárt vélhetően mégis az okozta, hogy a vádak szerint egy éve, a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt szigorú korlátozások megsértésével karácsonyi partit rendeztek a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban. Ezt már a közvélemény-kutatások is egyértelműen mutatják: a konzervatívok folyamatosan veszítenek támogatottságukból. A YouGov felmérése szerint a toryk népszerűsége a legalacsonyabb azóta, hogy Johnson 2019 júliusában miniszterelnök lett. Ezzel párhuzamosan a kormányfő megítélése is a legrosszabb a hivatalba lépése óta, jelenleg 23 százalékos, miközben tavaly májusban még 48 százalék volt.

Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a londoni kormányfői rezidencián 2021. december 8-án (Fotó: MTI/AP/AFP Pool/Adrian Dennis)