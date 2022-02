A horvát, a román és a szlovén kormányfő is elítélte az orosz támadást.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő a katonai támadások azonnali leállítására szólította fel Oroszországot csütörtökön reggel.

A kormányfő Twitter-bejegyzésében azt írta:

„határozottan elítéljük Oroszország agresszióját és Ukrajna elleni invázióját. Ez az indokolatlan támadás Ukrajna szuverenitása és a nemzetközi jog durva megsértése”.

Úgy vélte: a konfliktus „kizárólag Oroszország felelőssége”, és a katonai támadások azonnali befejezésére szólított fel.

Szolidaritásunkat fejezzük ki Ukrajnával és az ukrán emberekkel

– jegyezte meg végezetül Plenkovic.

Romániában Klaus Iohannis államfő és Nicolae Ciuca miniszterelnök is határozottan elutasította csütörtök hajnali állásfoglalásában az Ukrajna ellen intézett orosz támadást.

Románia a demokratikus nemzetközi közösséggel együtt határozottan elutasítja ezt a felelőtlen viselkedést, amely aláaknázza a nemzetközi kapcsolatok alapjait, és a nemzetközi jogrendet

–áll Klaus Iohannis állásfoglalásában. A román államfő megállapította: „az Orosz Föderáció újfent bizonyította, hogy nem érdekli az európai és euroatlanti közösség által kezdeményezett építő és felelős párbeszéd, és erővel próbálja érvényesíteni az úgynevezett érdekszférák iránti igényét”.

Iohannis teljes szolidaritásáról biztosította Ukrajnát, a katonai agresszió azonnali feltétel nélküli leállítására és az orosz csapatok kivonására szólított fel. Egyben közölte: Románia kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának. Ugyanakkor óva intett az ukrajnai román közösség elleni ellenséges akciókkal kapcsolatosan. Kijelentette: országa e tekintetben is kész megadni a szükséges segítséget. Az államfő ugyanakkor azt is közölte: a román állampolgároknak nincs mitől félniük. Országuk a NATO-tagság révén története legteljesebb biztonsági garanciáit élvezi.

Nicolae Ciuca miniszterelnök állásfoglalásában arra is kitért, hogy Oroszországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjaként a béke és a biztonság fenntartójaként kellene viselkednie. Ezzel szemben súlyosan megsérti a nemzetközi jogelveket. A kormányfő hozzátette: Románia állandó kapcsolatban áll a NATO-s és EU-s partnereivel, és készen áll a szükséges intézkedésekre a térség biztonságának a biztosítása érdekében.

NATO-szövetségeseinkkel és az Európai Unióval együtt határozottan elítéljük Oroszország „példátlan katonai agresszióját” Ukrajna ellen

– ezt már Janez Jansa szlovén miniszterelnök írta ki csütörtökön a Twitter-oldalán.

Oroszországnak azonnal ki kell vonnia hadseregét és teljes mértékben tiszteletben kell tartania Ukrajna területi integritását

– olvasható a bejegyzésében. Egy másik bejegyzésben úgy fogalmazott: „Hozzon létre repüléstilalmi zónát Ukrajna felett. Tartsa be az 1994-es budapesti megállapodásban vállalt kötelezettségeket.” Korábbi bejelentések szerint a szlovén kormányfő még szerdán kétnapos hivatalos látogatásra utazott volna Ukrajnába. Jansa várhatóan csütörtökön részt vesz Brüsszelben a rendkívüli EU-csúcson, azt azonban még nem lehet tudni, hogy ezt követően Ukrajnába utazik-e – közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV).

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken.

Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

