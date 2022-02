Lassan, de biztosan egy republikánus kongresszus felé?

Rekordmennyiségű támogatás érkezett a Republikánus, valamint a Demokrata Párthoz 2021-ben a szövetségi választási bizottság beszámolója alapján, és a Republikánus Párt össztámogatása meghaladja a Demokrata Pártét – írja a The Washington Post.

A republikánusok tavaly mintegy 220 millió, a demokraták 176 millió dollárt kaptak támogatóiktól.

Míg a demokraták azt hangoztatják, hogy a hátrányról szóló jelentés mindössze egy pillanatnyi állapotot mutat, republikánus politikusok meglehetősen magabiztosan beszélnek a novemberi félidős választási kampány pénzügyi biztonságáról, ami hozzásegítheti őket mind a képviselőházbeli, mind a szenátusbeli többség visszaszerzéséhez. A százfős szenátusban 34 képviselői hely sorsáról döntenek 2022. november 8-án.

Ha a republikánusoknak sikerül legalább eggyel növelni a pozícióik számát, az Joe Biden törvényhozási programjának végét jelentheti

– írja politikai szakértőkre hivatkozva a Reuters hírügynökség. A felsőház hozzájárulása szükséges többek között magas kormányzati tisztséget betöltő személyek kinevezéséhez, nemzetközi egyezmények ratifikációjához. A beterjesztett javaslatok (így például a költségvetés) elfogadásához is szükséges az, hogy a javaslatot a szenátus is megszavazza. A Marketwatch hírportál szerint kilenc szenátori választás kimenetele bizonytalan, a CNN elemzése pedig úgy véli, könnyen lehet, hogy a republikánusok többséget szereznek, mivel „az elnök nem úgy tűnik, hogy népszerű lesz a demokrata szavazók körében”. Márpedig az elnök népszerűsége befolyásolhatja a demokrata párti szenátorok teljesítményét.

A 435 fős képviselőház (alsóház) esetében is a Republikánus Párt „kitűnő, győzelemre esélyes formájáról” ír a CNN.

Itt jelenleg 222 a demokraták, 212 a republikánusok száma, egy képviselői hely betöltetlen.

Joe Biden demokrata elnöknek koncentráltabb gazdaságpolitikai üzeneteket és sikereket kellene közvetítenie az infrastruktúra-fejlesztésekről és az ellátási láncok problémáinak megoldásáról, mutat rá a Reuters elemzése. A Reuters az Ipsosszal közösen, januárban végzett felmérésének eredménye alapján

Biden tipikus támogatói egyre kevesebben vannak:

a fehér választók körében 41 százalékra, a külvárosi szavazók 43 százalékra, az egyetemista korú lakosok körében mindössze 45 százalékra apadt az elfogadottsága; ezek az elnöksége alatti legalacsonyabb ilyen értékek. Az elutasítottsága pedig mindhárom réteg esetében ötven százalék feletti. Erre a trendre utaló jelek megmutatkoztak már a 2021. novemberi kormányzóválasztáson New Jersey és Virginia államban, ahol a demokrata szavazók részvétele is alacsonyabb volt a vártnál. Amennyiben ez novemberben is megismétlődik,

a republikánusok földcsuszamlásszerű győzelmet is arathatnak a Reuters szerint.

Trump ereje. A nyár folyamán néhány államban (Alabama, Arizona, Missouri, Észak-Karolina, Ohio, Pennsylvania) lebonyolítandó előválasztások is tartogatnak azonban izgalmakat, kiváltképp a Republikánus Párt esetében, ahol a fenti államokban kell arról is dönteni, ki induljon a novemberi szenátusi választáson. Itt mutatkozhat meg igazán az, hogy Donald Trumpnak mekkora hatalma maradt pártján belül a 2020-as elnökválasztás elvesztését követően, hiszen az előválasztásokon általa támogatott jelöltek is indulnak, írja a USA Today.