Megkönnyítik a beutazást Portugáliában az EU-állampolgároknak

Egy vasárnap megjelent rendelet szerint Portugáliában hétfőtől könnyebbé teszik a beutazó európai uniós állampolgárokkal szembeni járványügyi korlátozásokat.

Azoknak, akiknek van európai Covid-igazolványuk – vagy más, Portugáliában elismert oltási igazolványuk –, már nem kell negatív koronavírus-teszteredményt bemutatniuk.

Más európai országokhoz hasonlóan Portugália is bevezette december elején, hogy a 12 évnél idősebb utasoknak még a beutazás előtt be kell szerezniük e teszteredményt. Ennek lett most vége. A vasárnap megjelent kormányrendelet azokkal az uniós ajánlásokkal van összhangban, amelyeknek a célja az EU-n belüli utazások szabályainak jobb összehangolása és annak elkerülése, hogy a Covid-igazolvánnyal rendelkezők ellen új korlátozásokat vezessenek be, mint ahogyan ez megtörtént több tagországban a vírus újonnan megjelent változata miatt. Az omikron miatt Portugáliában is új fertőzéshullám indult el. Szombaton 41 ezer új megfertőződést és 44 halálesetet regisztráltak az elmúlt 24 órában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Redazione Telenews)