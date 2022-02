Tegnap elkezdődött a konzervatívokat összekapcsoló CPAC-konferencia

A CPAC első hivatalos napján, csütörtökön tartotta meg beszédét Texas állam szenátora, Ted Cruz. A szenátor visszatérő vendég, és nagy közönségkedvenc a legnagyobb amerikai politikai konferencia színpadán. Ennek megfelelően az első pillanattól fogva kiváló volt az összhang a szónok és közönsége között. A rá jellemző szarkasztikus, ironikus stílusban Ted Cruz fontos témákat érintett.

Véleménye szerint az USA-ban súlyos politikai konfliktus, harc dúl a szabadság védői és a hatalom erői között.

A hatolom alatt nem csupán a Biden-kormányzatot érti, de az ultraprogresszív multinacionális cégeket, a techóriásokat és az amerikai egyetemeket is. Ezek nem csupán rá akarják kényszeríteni a szélsőséges világnézetüket a szabad amerikaiakra, de irányítani is akarják az emberek mindennapjait, pont úgy mint a kommunisták. Ted Cruz szerint azonban a hatalmasok félnek az egyszerű, szabadságszerető amerikaiaktól, félnek az igazságtól és a szabadságtól. A texasi szenátor úgy véli: a józan ész nevében a hegemóniára törő „woke” baloldallal szembe lehet – és kell is – szállni, és ezért senkinek sem kell bocsánatot kérnie.

− Gúnyoljátok ki őket! Ettől teljesen megőrülnek!

– mondta Ted Cruz.

Josh Hawley, Missouri állam szenátora is beszédet mondott a rendezvényen. Hawley felháborodva beszélt az USA déli határán kialakult helyzetről, melyért egyértelműen az amerikai baloldalt és Joe Bident tette felelőssé.

Véleménye szerint nem az USA hatóságai ellenőrzik a határt, hanem a drogkartellek és az embercsempészek, miután a demokrata párti elnök szélesre tárta az ország kapuit a migránsok előtt.

A szenátor szerint a valós amerikai értékek mentén válhat csak ismét erős nemzetté az Egyesült Államok. Meg kell védelmezni a családokat, a templomokat és az amerikai közösségeket. A XIX. században az USA létrehozta a világ legerősebb iparát, a XX. században pedig megalkotta a világ legfejlettebb technológiáját, de valamiért a XXI. században a baloldal mindezért bocsánatot kér.

Josh Hawley szenátor a konferencián. Fotó: Independent

Borítókép: Ted Cruz republikánus szenátor tegnapi beszéde közben a CPAC-konferencián Orlandóban (Fotó: Independent)