Ausztráliát és Hollandiát is cselekvésre ösztönözte Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a holland parlament alsóházához intézett csütörtöki videóüzenetében felszólította a törvényhozókat, hogy vágják el a kereskedelmi szálakat Oroszországgal.

Erősebb szankciókra van szükség, hogy Oroszországnak ne legyen esélye folytatni ezt a háborút Európában

– jelentette ki az ukrán elnök. – Állítsuk le a kereskedelmet Oroszországgal – hangsúlyozta. Az ukrán elnök továbbá fegyvereket és újjáépítési segélyt kért a holland parlamenttől.

Volodimir Zelenszkij előzőleg az ausztrál parlamenthez is üzenetet intézett, amelyben azt mondta: Oroszországot felelősségre kell vonni a múltban elkövetett hibáiért is, mert ennek híján más országok is felbátorodhatnak, és háborút indíthatnak szomszédjaik ellen. Zelenszkij nem árulta el, mely országokra gondol, azonban Ausztrália és nyugati szövetségesei többször aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy Kína egyre agresszívabb nyelvezetet használ Tajvannal szemben, amelyre saját területe részeként tekint.

A globális biztonság sorsa most dől el

– hangsúlyozta Zelenszkij. – Senki sem nyerhet, és senki sem mentheti meg a világot a pusztulástól, ha nukleáris fegyverek bevetésére kerül a sor – figyelmeztetett.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetetét hallgatják az ausztrál parlament képviselői Canberrában 2022. március 31-én (Fotó: MTI/EPA/AAP/Lukas Coch)