Az EU jóváhagyta a kohéziós források gyors felszabadítását

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta azt a jogalkotási javaslatot, mely a kohéziós politika keretében finanszírozást biztosít a tagállamoknak az ukrajnai háború elől menekülők támogatására – közölte a tanács szerdán. Az intézkedés megerősíti a koronavírus-világjárvány okozta károk kezelésére irányuló, folyamatban lévő tagállami erőfeszítéseket is – közölték. A tanácsi közlemény szerint az Európai Unió tagországai már több mint kétmillió olyan embert – főként nőket és gyermekeket – fogadtak, akik Oroszország Ukrajna elleni támadása elől keresnek menedéket, és akiknek tartózkodási helyre, élelmiszerre, egészségügyi ellátásra, közlekedésre és oktatásra van szükségük.

A szerdán jóváhagyott intézkedés lehetővé fogja tenni a tagállamok, különösen a válság frontvonalában található országok számára, hogy sürgősen erőforrásokat irányítsanak át a menekültek támogatására, miközben továbbra is a járvány utáni helyreállításon dolgoznak.

A szabályozás emellett további rugalmasságot vezet be a finanszírozás átcsoportosításában, és egy számviteli évvel meghosszabbítja az uniós költségvetésből a kohéziós programoknaka biztosított 100 százalékos finanszírozást. Ezt az intézkedést eredetileg 2020-ban vezették be a koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítás elősegítésére. Az intézkedésnek köszönhetően a tagállamok gyorsabban fel tudják majd használni a 2014–2020-as időszakra vonatkozó, nem programozott források egészét. Emellett felhasználhatják a világjárványt követő egyik uniós közberuházási program, a REACT-EU keretében 2022-ben rendelkezésre álló, tízmilliárd euró összegű részletet is – közölték.

Borítókép: Ukrajnából elmenekült emberek az ukrán–szlovák határ szlovákiai oldalán, Felsőnémetiben 2022. február 26-án. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)