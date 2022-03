Az ukrán hadsereg szerint szerdára virradóra orosz deszantosok értek Harkiv alá

Orosz légideszantosok értek az északkelet-ukrajnai Harkivhoz szerdára virradóan, összecsapások törtek ki köztük és az ukrán erők között

– jelentették be az utóbbiak, hozzátéve, hogy egy kórházat is támadás ért. Az orosz határhoz közeli, 1,4 milliós várost kedden rakétatámadások érték, amelyekben helyi hatóságok szerint meghalt hat civil, további húsz pedig megsebesült.

A dél-ukrajnai Herszonban az orosz erők az éjszaka elfoglalták a vasútállomást és a kikötőt

– közölte Ihor Kolihajev polgármester. Kedden napközben még arról számolt be, hogy az oroszok a 290 ezer lakosú város határában vannak. Az egyik kormányfőhelyettes közölte:

A Kijevtől 50 kilométerre lévő Borodjanka településen orosz légicsapásokban megsemmisült kedden két lakóépület

Az ukrán védelmi minisztérium az éjszaka közleményt adott ki, amely szerint félő, hogy Belarusz is bekapcsolódik a háborúba, mert készültségbe helyezték a hadsereget. Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök kedden is azt állította, hogy országa nem lép be a háborúba, csak megerősíti a határ menti erőit.

Borítókép: A harkivi városháza romos épülete egy orosz rakétatámadást követően 2022. március 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Kozlov)