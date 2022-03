Fehér Ház: Tanácsadói félrevezették Putyint a háború előremeneteléről

A Fehér Ház szerint félrevezetik katonai tanácsadói Vlagyimir Putyint: az amerikai hírszerzés azt állította, az orosz elnöknek nem adtak át kulcsfontosságú információkat az ukrajnai háború előremenetelével kapcsolatban. Értesüléseik szerint az államfő főtanácsadói féltek elmondani Putyinnak, hogy az ukrajnai műveletek nem a tervek szerint haladnak. A brit elektronikus hírszerzés (GCHQ) vezetője, Jeremy Fleming pedig arról számolt be, hogy az orosz katonák megtagadják a parancsokat, szabotálják a felszereléseket, sőt véletlenül a saját repülőjüket is lelőtték. Állítólag Putyin arról sem tudott, hogy orosz sorkatonákat vetnek be Ukrajnában, továbbá arról sem tájékoztatták, hogy a nyugati szankciók milyen mértékben bénítják meg az orosz gazdaságot.

– Ez az ő hadserege. Ez az ő háborúja. Ő választotta. Ennek fényében az a tény, hogy nincsenek információi, hogy talán nincs is tisztában teljes mértékben azzal, hogy erői kudarcot vallanak Ukrajnában, kicsit kellemetlen

– fogalmazott John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője.

A Pentagon munkatársa szerint aggodalomra ad okot, hogy Moszkvában nem működik minden olajozottan, továbbá azt sem lehet előre látni, Putyin hogyan fog reagálni a rossz hírekre. Kirby úgy véli, fel kell készülni a háború súlyosbodására. Kate Bedingfield, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója elmondta, információik szerint Putyin is érezte, hogy félretájékoztatta őt a hadsereg, ami tartós feszültséget okozott a Kreml és a katonai vezetés között. Arra a kérdésre, hogy az amerikai kormány miért hozza nyilvánosságra ezeket az információkat, Bedingfield azt felelte, kötelességük hozzájárulni az Ukrajna elleni orosz támadás megértéséhez, ami álláspontjuk szerint Moszkva egyik fő stratégiai hibája volt.

– Putyin háborúja stratégiai baklövés volt, és hosszú távon meggyengítette Oroszországot, amely ennek következményeként egyre inkább elszigetelődik a világtól

– fogalmazott Bedingfield.

Egy megsemmisült orosz páncélozott harci jármű roncsa a Kijevtől mintegy 400 kilométerre, délnyugatra fekvő és az ukrán hadsereg által visszafoglalt Trosztyanecben.Fotó: Roman Pilipej / MTI/EP

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a hírekre reagálva közölte, „sem a külügyminisztériumnak, sem a Pentagonnak nincsenek hiteles információi arról, mi történik a Kremlben”. A CNBC amerikai televíziós csatorna úgy értékelte a Fehér Ház közleményét, mint egy jelet arra vonatkozóan, hogy a Joe Biden vezette adminisztráció a hibrid hadviselés eszközeit is beveti. „Szigorúan titkos hírszerzési információkat szereztek Putyin terveiről, majd ezeket az egész világnak elmondták, szakítva a titkos információk elzárásának régi modelljével” – áll a CNBC cikkében.

A szerző hozzátette, a Fehér Ház nem először hoz nyilvánosságra ilyen információkat, amelyek egyébként ez idáig pontosnak bizonyultak.

Mindeközben az orosz–ukrán béketárgyalások is folytatódnak. A háborúban álló felek delegációi utoljára kedden ültek tárgyalóasztalhoz a törökországi Isztambulban, ahol Ukrajna közölte, biztonsági garanciákért cserébe hajlandó semleges országgá válni. David Arakhamia ukrán főtárgyaló szerint a következő megbeszélésre ma kerülhet sor, ezúttal azonban online formában. A tisztségviselő arról is beszámolt, javasolta, hogy személyesen tárgyaljon Volodomir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin, Moszkva azonban ezt visszautasította arra hivatkozva, hogy több időre és munkára van szükség a találkozó feltételeinek megteremtéséhez.

