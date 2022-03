Kelemen Hunor: A határon túliakat próbálják megbélyegezni

Egyértelmű és buta provokációról van szó – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azzal kapcsolatban, hogy sajtóbeszámolók szerint kidobott, részben elégetett levélszavazatokat találtak a Marosvásárhellyel szomszédos Jedden egy illegális szemétlerakóban.

A választások célegyenesében próbálják manipulálni ilyen módon a közvéleményt, hitelteleníteni akarják a határon túliak szavazatait, a szavazás egészét, és ez teljes mértékben elítélendő. Szó sincs semmiféle választási csalásról

– fogalmazott a politikus. Kelemen Hunor elmondta: jól mutatja a szándékot, hogy a szavazólapokat csak annyira égették el, hogy azért látható legyen a baloldali vagy bármilyen pártra leadott szavazat. Hozzátette azt is, információi szerint a rendőrség egyetlen nyilatkozatot sem talált a helyszínen, ami nélkül nem is érvényes a levélszavazat, hiszen nincs ott a személyes igazolása annak, hogy ki adta le a voksot. – Ez is azt mutatja, hogy manipulálás és provokáció történt. Aki ilyesmire vállalkozik, az bármire képes – fűzte hozzá Kelemen Hunor.