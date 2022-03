Közel egymillió ukrajnai menekültnek segített az ENSZ

Az ENSZ segélyező ügynökségei eddig 900 ezer embernek tudtak segíteni Ukrajnában, de ez messze nem elegendő – hívta fel a figyelmet kedden Jens Laerke, a világszervezet humanitárius ügyeket koordináló hivatalának (OCHA) szóvivője. Sajtótájékoztatóján Laerke azt szorgalmazta, hogy a harcban álló felek biztosítsák a segélymunkások és a segélyeket szállító konvojok biztonságos haladását, mert csak így tudnak még több rászorulónak segíteni. Jarno Habicht, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ukrajnai képviselője pedig azt közölte,

a több mint egy hónapja tartó háborúban eddig 74 támadást hajtottak végre egészségügyi létesítmények ellen, és ezekben a támadásokban 72 ember meghalt és 40 megsebesült.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kedden bejelentette, hogy Rafael Grossi főigazgató Ukrajnában van, hogy megbeszéléseket folytasson az ukrán kormány képviselőivel és „technikai segítséget” nyújtson az ország atomlétesítményeinek biztonságos üzemeltetéséhez. Ez a konfliktus már most is felfoghatatlan pusztítást és szenvedést okoz az embereknek. Szükség van a NAÜ szakértelmére ahhoz, hogy elejét tudják venni egy nukleáris balesetnek – fogalmazott Grossi az ügynökség közleménye szerint. Rafael Grossi a héten ellátogat egy ukrajnai atomerőműbe is, és várhatóan a hét második felében Bécsben, a NAÜ székhelyén számol be a sajtónak a tapasztalatairól.

Borítókép: emberek a harkivi metró egyik állomásán, amelyet óvóhelyként használnak az ukrán várost érő orosz támadások miatt 2022. március 28-án (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej)