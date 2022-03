Nem elég hatékony az ukrán menekülteket segítő brit program

A Nagy-Britanniában letelepedett EU-állampolgárok ukrajnai rokonai is kérhetnek bizonyos feltételekkel brit tartózkodási engedélyt a London által indított ukrajnai családegyesítési program (Ukraine Family Scheme) alapján − jelentette be pénteken a brit belügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a részvétel ebben a programban az ukrajnai állampolgárok számára akkor lehetséges, ha a hozzátartozó, akihez csatlakozni kívánnak, brit állampolgár vagy olyasvalaki, akinek állandó nagy-britanniai letelepedési engedélye van.

A minisztérium külön kiemeli: az ukrajnai állampolgárok jogosultak lehetnek a tartózkodási engedély kérvényezésére a Nagy-Britanniában letelepedett EU-állampolgárok nem uniós országokból származó hozzátartozói számára meghirdetett brit családegyesítési program (EU Settlement Scheme Family Permit) alapján is.

Vannak azonban olyanok, akik szerint a brit kormány nem tesz eleget az ukrán menekültek helyzetének megkönnyítésére. A kritikák leginkább amiatt érik a londoni vezetést, hogy az uniónál szigorúbb feltételek mellett fogadják be a menedékkérőket. A BBC hírportálnak nyilatkozó Vitalij Tatarinov például azt nehezményezi, hogy az általa az Egyesült Királyságban eltöltött tizennyolc hónap nem elegendő ahhoz, hogy testvérét és édesanyját a program keretein belül magával vigye Londonba.

− A szabály szerint letelepedési engedéllyel kell rendelkeznem ahhoz, hogy a családtagjaim ide költözhessenek

− mondta az ukrán fiatal. Mások is hasonló cipőben járnak. Tanja Severeva és édesanyja, Irina is menekülni kényszerültek az ukrán főváros, Kijev bombázása miatt. Irina már elegendő ideje él brit párjával ahhoz, hogy megfeleljen a program feltételeinek, azonban félő, hogy Tanját nem fogják beengedni az Egyesült Királyságba − legalábbis nem a családegyesítés címszó alatt.

− Természetesen édesanyám közelében szeretnék maradni. Gondok vannak a szívével, aggódom miatta

− fogalmazott Tanja.

Úgy tűnik azonban, hogy hamarosan az ő helyzetük is rendeződhet: a brit kormány egy új programban azon menekülteknek is lehetőséget ad a letelepedésre, akiknek nincsenek a kritériumoknak megfelelő családtagjai Nagy-Britanniában. Az új kezdeményezés 12 hónapig biztosítja, hogy az ukrán menedékkérők dolgozni tudjanak, valamint a közszolgáltatásokhoz is hozzáférjenek az Egyesült Királyságban. Erről a programról azonban eddig még nem osztottak meg több részletet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/AP/Visar Kryeziu)