Németország is amerikai F–35-ösök vásárlását fontolgatja

A legmodernebbnek számító harci repülőgépre, az amerikai Lockheed Martin F–35-ös lopakodó modelljére cserélhetik a német légierő, a Luftwaffe Tornado típusú gépeit. A szövetségi kormány terve szerint legfeljebb harmincötöt vásárolhatnak az atomfegyverek célba juttatására is alkalmas harci repülőgépből a több mint negyven éve bevezetett Tornado lecseréléséről szóló programban, amelynek végrehajtását a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a szabaddemokraták (FDP) koalíciós szerződése is előírja.

Az egyre inkább elöregedő német flotta cseréjét évek óta tervezik.

Az F–35-ös beszerzése ellen korábban azzal érveltek a kormányzaton belüli vitákban, hogy hátráltathatja az európai katonai repülőgépek új nemzedékének kifejlesztésére indított német–francia–spanyol programot (FCAS).

Az F–35-ös mellett szól viszont, hogy számos európai NATO-partner használja, aminek révén nagyobb hatékonyságra nyílhat lehetőség, és a modell azt is biztosítja, hogy a német légierő megfeleljen az úgynevezett nukleáris részvétel elvének. A flotta modernizációjának lendületet ad az Ukrajna elleni orosz invázió is, amelynek hatására a szövetségi kormány elhatározta, hogy a hidegháború vége óta követett visszafogott haderőfejlesztési politikával szakítva felállít egy százmilliárd eurós korszerűsítési alapot, és ezentúl minden évben a NATO-tagoktól elvárt szintet – vagyis a hazai össztermék (GDP) két százalékának megfelelő összeget – meghaladó mértékben költ védelemre. Az új terveket Olaf Scholz német kancellár jelentette be a múlt hónapban.

A terület egyik legbefolyásosabb szakpolitikusa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a szövetségi parlament (Bundestag) védelmi bizottságának elnöke egy február végi, az irányváltás bejelentése után néhány nappal tett nyilatkozatában kifejtette, hogy a legelső feladat a Tornadók cseréjének rendezése. Az FDP politikusa hangsúlyozta, hogy a német légierőnek az F–35-ösre van szüksége, mert az a világ legmodernebb harci repülőgépe és sok partner használja. Hozzátette:

az ukrajnai háború világosan mutatja, hogy a támadásokat a levegőből hajtják végre, és ennek megfelelően kell válaszolni vagy megakadályozni a támadásokat.

A nukleáris részvétel elve azt jelenti, hogy a NATO elrettentő erejének fokozása érdekében az atomfegyverek használatába be kell vonni az észak-atlanti szövetség olyan tagországait is, amelyek nem tartoznak az atomhatalmak közé. Német viszonylatban ez azt jelenti, hogy – esetleges bevetésükkor – az Egyesült Államok haderejének Németországban telepített atomtölteteit amerikai katonák élesítenék ugyan, de a Luftwaffe gépei juttatnák célba. Az Egyesült Államok nem hivatalos adatok szerint húsz atomtöltetet telepített a Luftwaffe egyik támaszpontján, a Rajna-vidék–Pfalz tartományi Büchelben.

Jelenleg Németországban a Tornado az egyetlen harci gép, amely képes a Németországban tárolt amerikai nukleáris bombák célba juttatására. A már korszerűtlen gépek fokozatos cseréjét 2025 és 2030 között tervezték. A költségvetés a védelmi kiadásokat százmilliárd euróval akarja növelni, s ezt az összeget fegyverzetfejlesztésre fordítja. Az F–35-ösök beszerzése melletti döntés kiüti a szintén amerikai Boeinget, amelynek F–18-as gépével akarta helyettesíteni a Tornadókat a korábbi német védelmi miniszter, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Borítókép: Amerikai F–35-ösök utántöltés közben. (Fotó: Master Sgt. Donald Allen)