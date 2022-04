A Wagner-csoport miatt függeszti fel az EU mali misszióját

Emmanuel Macron francia elnök február közepén jelentette be, befejezi a Barkhane terrorellenes műveletet Maliban és négy-hat hónapon belül kivonja katonáit az afrikai országból, miután a katonai hatalomátvétel nyomán megromlott a kapcsolat Párizs és Bamako között. A misszióhoz a francia erők vezetése alatt más európai országok katonái is csatlakoztak, többek közt 12 magyar katona is, akik a Barkhane-on belül a multinacionális erő, a Takuba keretében tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatokat láttak el. Annalena Baerbock német külügyminiszter kedden érkezett Maliba, ahol Assimo Giota ideiglenes elnökkel fog tárgyalni. „A látogatás célja, hogy Baerbock pontos képet kapjon a politikai és biztonsági helyzetről” – ismertette a német külügyminisztérium szóvivője.

Borítókép: francia katonák járőröznek Timbuktuban, Mali északkeleti részén 2021. december 14-én (Fotó: AFP/Florent Vergnes)