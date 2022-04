Kétszáznál is több terroristával számolt le a mali hadsereg

A mali hadsereg bejelentette pénteken este, hogy terrorista csoportok 203 fegyveresét ölték meg március 23-a és 31-e között az ország középső részén egy hadműveletben, letartóztattak 51 embert és nagy mennyiségű fegyvert, lőszert foglaltak le. Az AFP hírügynökség nem tudta ellenőrizni a közlemény igazságtartalmát.

Az ENSZ szerint a mali dzsihadisták – az al-Kaida és az Iszlám Állam – támadásaiban az utóbbi hetekben többtucatnyi civil vesztette életét a nevezett országrészben, valamint a Mali, Niger és Burkina Faso közötti hármas határ környékén.

A bamakói kormány szerint a dzsihadisták azokat a civileket gyilkolják meg, akiket ellenségeikkel való együttműködéssel vádolnak. Civil szervezetek és volt lázadók pedig azt állítják, hogy a hadsereg is kegyetlenkedik. António Guterres ENSZ-főtitkár az emberi jogok tiszteletben tartására szólította fel a mali hadsereget és külföldi támogatóit a Biztonsági Tanácshoz benyújtott bizalmas jelentésében, amelybe nem sokkal a katonai közlemény kiadása előtt tekinthetett be az AFP. A külföldi támogatók kifejezéssel a főtitkár burkoltan az orosz Wagner biztonsági magáncég fegyvereseire utalt, akiket a gyanú szerint Bamako több hónappal ezelőtt hívott be Maliba. Guterresnek ez az első, a BT-ben benyújtott jelentése azóta, hogy február közepén bejelentették: a Barkhane francia és a Takuba európai terroristaellenes misszió kivonul Maliból. Bamako tagadja, hogy a Wagner zsoldosai volnának az országban, csak annyit ismer el, hogy orosz „kiképzők” vannak jelen egy Moszkvával kötött kétoldalú együttműködés keretében.

Borítókép: Mali katonák az ország fővárosában, Timbuktuban 2021. december 14-én (Fotó: AFP/Florent Vergnes)