Háborús bűncselekmények ügyében javasol vizsgálatot London

Liz Truss szerint most fontosabb, mint valaha, hogy a nemzetközi közösség folytassa Ukrajna ellátását az égetően szükséges humanitárius és katonai támogatással, és erősítse még tovább az Oroszország elleni szankciókat annak érdekében, hogy meg lehessen fosztani Putyin háborús gépezetét a finanszírozási forrásoktól. A brit külügyminiszter ezzel alig burkolt utalást tett arra a már korábban is hangoztatott brit törekvésre, hogy a Nyugatnak fel kell számolnia a függését az orosz energiahordozó-szállításoktól. Boris Johnson brit külügyminiszter egy minapi lapinterjúban kijelentette, hogy a Nyugat naponta 700 millió dollárt fizet az orosz nyersolaj- és földgázszállításokért, és „Putyin ezt a pénzt is az Ukrajna elleni barbár invázióra fordítja”.

Johnson szerint fel kell gyorsítani a megújuló energiaforrások felhasználásának fejlesztését, beruházásokat kell kezdeni az atomerőművek számának a növelésére, de mindenekelőtt az egész világot meg kell győzni arról, hogy meg kell szüntetni az orosz nyersolaj- és földgázszállításoktól való függést.

A Downing Street beszámolója szerint a brit kormányfő szombat este telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és gratulált neki ahhoz, hogy az ukrán fegyveres erőknek számos térségben sikerült visszaszorítaniuk az orosz inváziós haderőt. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivőjének ismertetése szerint a két vezető egyetértett az Oroszországgal szembeni szankciók további fokozásában annak érdekében, hogy minél nagyobb gazdasági nyomás nehezedjen Putyin háborús gépezetére mindaddig, amíg orosz katonák tartózkodnak ukrán területen.

Borítókép: Sűrű, fekete füstoszlopok szállnak a magasba az orosz rakétacsapásokat követően a Fekete-tenger partján fekvő Odessza kikötővárosból 2022. április 3-án (Fotó: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz)