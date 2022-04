Továbbra sem sikerül evakuálni a Mariupolban rekedt civileket

Továbbra is a Mariupolban rekedt körülbelül 170 ezer civil kimenekítésén dolgozik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottság (ICRC). – Bizakodunk és készen állunk a mariupoli kimenekítésre, noha nem valószínű, hogy ez pénteken meg tud valósulni – nyilatkozta Suhair Zakkout, az ICRC szóvivője.

Mariupolban a lakosság hetek óta heves harcoktól szenved, miközben az élelmiszer, víz és orvosi ellátás akadozik. A segélyszállítmányok nem tudnak bejutni a városba, noha az ICRC szerint a teherautók megpakolva várják az indulást. Az ICRC szóvivője szerint a civilek annak ellenére nem tudnak kijutni a városból, hogy korábban egy „rendkívül bonyolult” tárgyalás révén a felek „biztosították” erről a lakosokat és a nemzetközi szervezetet. A „rendkívül komplex” evakuációs tervek szerint első körben 54 buszt és több személyautót is küldenének a civilek kimenekítésére.

A város polgármesterének egy munkatársa, Petro Andrjuscsenko többek között a Facebookon erősítette meg, hogy az oroszok hermetikusan körbevették a várost, és nem nyitották meg a „zöldfolyósót”.

Kijev

Olekszandr Pavljuk, a kijevi katonai adminisztráció vezetője pénteken Telegram-üzenetében számolt be arról, hogy az orosz hadsereg további csapatokat von ki Kijev térségéből – keddi ígéretük értelmében –, a katonák a tájékoztatás szerint Belarusz felé tartanak. Ugyanakkor ukrán tisztviselők és Vitalij Klicsko kijevi polgármestere arról is beszámolt, hogy a fővárostól északra és keletre is „hatalmas” harcok folynak az orosz csapatok kiszorításáért. A kijevi térségben továbbá az ukrán erők „felszabadították” a főváros északi szomszédságában fekvő Visgorod városát is – közölte Olekszij Arestovics elnöki tanácsadó a Telegramon.

Csernyihiv

– Az orosz erők pénteken, a keddi bejelentésükhöz híven megkezdték a kivonulást az észak-ukrajnai Csernyihiv városából – közölte Vjacseszlav Chaus, a régió államigazgatási vezetője, hozzátéve, hogy az ukrán erők behatolnak az oroszok által felhagyott területekre. A politikus pénteki videóbeszédében úgy fogalmazott: „Légi- és rakétacsapások még mindig bekövetkezhetnek a régióban, ezt nem zárhatjuk ki” – idézte a Reuters hírügynökség.

Harci járművek

A német védelmi minisztérium 58 darab ágyúkkal és géppuskákkal felszerelt PbV–501 típusú gyalogsági harcjármű (IFV) szállítását hagyta jóvá – írta meg a Welt am Sonntag német lap. Hozzátéve, Berlin még az 1990-es évek végén adta oda a járműveket Svédországnak, akik egy cseh cégnek értékesítették ők, akik most Berlin engedélyével Kijevnek adnák ezeket a harci járműveket.

Borítókép: Romokban Mariupol (Forrás: Leon Klein/Anadolu Agency/AFP)