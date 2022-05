Észak-Koreában hivatalosan is felbukkant a koronavírus

Észak-Korea hivatalosan megerősítette, hogy megjelent a koronavírus az országban – derült ki a KCNA állami hírügynökség csütörtöki jelentéséből.

A fővárosban, Phenjanban élők vizsgálata kimutatta, hogy a koronavírus omikron változatával fertőződtek meg, de a jelentés pontos részleteket nem közölt arról, hogy hányan és hol fertőződtek meg.

A kormányzó Koreai Munkapárt úgy döntött, hogy elrendeli a legmagasabb járványügyi vészhelyzeti szintet, szigorúan ellenőrzi és irányítja az ország általános járványmegelőzési munkáját – közölte a KCNA.

Az elszigetelt diktatúra eddig egyetlen koronavírus-fertőzést sem jelentett az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). Az állampárt központi bizottságának ülésén Kim Dzsong Un felszólította a tisztviselőket, hogy birkózzanak meg az általa váratlan válságnak nevezett jelenséggel.

Szakértők szerint az ország hiányos egészségügyi rendszere nehezen tudna megbirkózni nagyobb járvánnyal, különösen azért,

mert a rendelkezésre álló információk szerint Észak-Korea 25 millió lakosa közül egyet sem oltottak be, mivel Phenjan elutasította a WHO, Kína és Oroszország segítségét is.

A WHO az alacsony és közepes jövedelmű országok koronavírus elleni védőoltáshoz hozzájutását segítő Covax-programja átláthatóságot igényel a vakcinák elosztásának módját illetően – mondta Go Mjong Hjun, a szöuli Asian Institute for Policy Studies független agytröszt kutatója az AFP francia hírügynökségnek –, és Észak-Korea szerinte ezért utasította el ezt a lehetőséget. A kutatóközpont legfrissebb adatai 2020-ból származnak, s arra utalnak, hogy Észak-Koreában addig 13 259 koronavírus-tesztet végeztek el, amelyek eredményei a rezsim állítása szerint mind negatívnak bizonyultak.

