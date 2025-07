Előkerült egy videó, így dolgozták fel a pólós lányok a vb-ezüstöt

Újra közel jártak hozzá, de tovább kell várnunk arra, hogy a női pólósok felérjenek a csúcsra. Legutóbb húsz éve, 2005-ben volt világbajnok a magyar női válogatott, amely szerdán ott volt az arany kapujában Szingapúrban, de Görögország ellen 12-9-es vereséget szenvedett.

Az ezüstérmes magyar csapat a női vízilabdatorna eredményhirdetésén a szingapúri vizes világbajnokságon. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

Az ezüstérem különösen fájó lehet annak fényében, hogy a keret tagjai közül többen nem először kerültek ilyen helyzetbe: a pólós lányok a legutóbbi három vb-n harmadszor veszítették el a döntőt, avagy 2022 és 2024 után 2025-ben is másodikak lettek.

Így festenek az elvesztett vb-döntő másnapján a magyar lányok

Cseh Sándor szövetségi kapitány önkritikusan és őszintén beszélt a görögök ellen elveszített finálé után, mint mondta:

Nem vagyunk világbajnoki szinten, nagyon jók vagyunk, de az tud világbajnok lenni, aki az első támadásból nem dobja ki a pályáról a labdát. Sokat fogunk ezért küzdeni, soha nem fogom feladni!

A magyar lányok is csalódottak voltak persze, de másnap is felkelt a nap Szingapúrban, és a döntő után most már mosolyogni is tudtak friss vb-ezüstérmeseink. A Magyar Vízilabda-szövetség által közzétett videón az látszik, hogy a csapat tagjai elindulnak hazafelé, és mosolyogva integetnek.

Arany vagy ezüst – emlékezetes világbajnokság volt nekik és nekünk is.