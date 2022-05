Oroszország február végén Ukrajna ellen indított háborúja miatt a nemzetközi közösség számos büntetőintézkedést hozott Moszkva ellen, ezek egy része pedig az orosz vezetéssel szövetséges Belaruszra is kiterjed, mert orosz csapatok Belarusz területéről is hatoltak be Ukrajnába. Az ukrán hadsereg arra figyelmeztetett, fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország rakétatámadásokat indít Ukrajna katonai és polgári infrastruktúrája ellen Belarusz területéről. Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök korábban leszögezte: a belarusz erők nem vesznek részt az ukrajnai harcokban.

Borítókép: Egy tank részt vesz egy belarusz–orosz közös hadgyakorlaton a Breszt közelében lévõ gyakorlótéren 2022. február 2-án (Fotó: MTI/AP/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)