Kétsebességes Európa jöhet létre

Enrico Letta volt olasz miniszterelnök szerint, az Európai Politikai Közösség létrehozása, és a térség államainak integrálása valamelyest csökkentheti a Nyugat-Balkánon kialakult euroszkepticizmust, amely az elhúzódó uniós csatlakozási folyamat miatt egyre nagyobb méreteket ölt a régióban. De nem csak a keleti országokra számítana ebben a közösségben a francia elnök. A nem sokkal ezelőtt újra választott Macron szerint abba betársulhatnának a brexitelő britek és Izland is. Az elképzelés szerint ennek a közösségnek a központi részében az Európai Unió jelenlegi tagállamai kapnának helyet, míg a többiek a periférián lennének.

Elemzők szerint a javaslatra hasonlít arra a korábbi elképzelésre, amelyet Brüsszel Törökországnak kínált volna fel a valódi uniós tagság helyett.

Ez egy kiemelt partnerséget hozott volna Ankarának.

Európa egyes részein, de Franciaországban főleg, igen erős ellenszenv van az EU bővítésével kapcsolatban, Macron ezért inkább már évek óta inkább az unió belső reformjait sürgeti, ahelyett, hogy további országokat integráljanak a huszonhetekhez.

Szerbia a hivatalos értesítésre vár

Már egy jó ideje nem beszélt Emmanuel Macronnal, több mint egy hónapja – így reagált a francia elnök javaslatára vonatkozó kérdésre a szerb államfő. Aleksandar Vučić reményét fejezte ki, hogy hamarosan találkoznak, s akkor tőle hallhatja az elképzelés részleteit, de Szerbia semmiképp nem szeretne beleavatkozni az EU belügyeibe – írja a Blic napilap.

„Hiszem, hogy hamarosan találkozunk. Ez fontos lenne azért is, mert nemrég Franciaországban választásokat tartottak, illetve az Olaf Scholz-cal való megbeszélések után is kiemelkedő lenne. Egyes ötletekről már korábban is tárgyaltunk, de hallani szeretném, hogy mi a konkrét javaslat, terv. Csak ezután tudok véleményt mondani róla” – mondta újságíróknak Vučić az Európai Politikai Közösség létrehozásával kapcsolatban.

Amíg Európa a jövőjéről gondolkodik újabb konfliktusok alakulhatnak ki a Balkánon

Közben a nyugat-balkáni vezetők szerda éjszaka Brüsszelben vettek részt munkavacsorán Josep Borellel és Várhelyi Olivérrel. Aleksandar Vučić, szerb elnök a helyszínről jelentette be, hogy összehívja a Nemzetbiztonsági Tanács ülését Belgrádban, mert Koszovó átadni készül tagsági kérelmét az Európa Tanácsba. Ezzel pedig nem tartja tiszteletben Pristina a brüsszeli egyezményt.

Teljesen elkötelezett vagyok a Nyitott Balkán kezdeményezésen belüli további munka mellett. Különféle kérdésekben őszinte egyetértésben voltunk, elsősorban Albánia és Észak-Macedónia képviselőivel, mert nem vagyunk könnyű helyzetben. A helyzet nagyon összetett a számunkra, a következőkben pedig még nehezebb lesz, mert a koszovói külügyminiszter megerősítette, hogy Pristina hivatalosan is az Európa Tanács tagja kíván lenni

– mondta a brüsszeli vacsorát követően a szerb elnök.

Aleksandar Vučić megjegyezte ezzel Pristina megszegi a Brüsszeli Egyezményt és a Washingtoni Szerződést is, amelyeket Belgráddal írtak alá. Szerbia politikailag fog reagálni a kezdeményezésre. Éppen ezért pénteken 11 órára összehívta az ország Nemzetbiztonsági Tanácsának ülését.

Aleksandar Vucic szerb elnök és Olaf Scholz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

Vučić szerint Pristina mögött komoly nyugati hatalmak állnak, olyanok, akik jóval erősebbek, a – mint fogalmazott – szabadságszerető és szuverén Szerbiánál.

Mindent meg fognak tenni, hogy elismerjük Koszovó függetlenségét, nekünk viszont az a dolgunk, hogy megvédjük saját országunkat. Szerbia okos és békés választ kell, hogy adjon erre a kérdésre. Az ország célja továbbra is, hogy megőrizze a békét és a stabilitást a térségben

– húzta alá a szerb államfő.