Kinek a háborúja? (6. rész)

Von der Leyen javaslata olyan, mintha az Európai Bizottság vezetője párhuzamos valóságban élne, mondta Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai műhelyvezetője. A német politikusnak kellene a legjobban tudnia, hogy hazájának legalább akkora szüksége van az orosz kőolajra, mint Magyarországnak. Ráadásul az Ural típusú kénes, savanyú kőolaj feldolgozására állítottuk be a finomítókat, (bár a százhalombattai finomító már képes adriai tengeri kőolaj feldolgozására) tehát még ha máshonnan be is tudnánk szerezni a nyersanyagot, nem oldható meg a feldolgozása. Ha tehát bevezetik az orosz olajimport tilalmát, az ellátás is akadozni fog.

Az olajembargó így az iparra és az ellátásra is súlyos hatást gyakorolna azon túl, hogy a lakosság a pénztárcáján érezné, csökkenne a termelés és gazdasági visszaeséssel számolhatunk.

Az energiadrágulás azonnali inflációgerjesztő hatással jár, nem áll meg az üzemanyagnál, tehát a literenként 700 forintos benzint és 800 forintos gázolajat eredményező hatodik szankciós csomag az egekbe emelné az élelmiszerárakat is. Magyarországon a rezsicsökkentés rendszere, az élelmiszer- és üzemanyag árstop egyenletesen védi a lakosságot a háború okozta drágulástól, de már most látható, mi történik azokban az országokban, ahol eltörölték az ársapkát: hozzánk járnak át tankolni. Tóth Máté szerint Európában nincs egyenletes biztonsági háló az energiaválságra, a tagállamok között széttöredezett a biztonsági struktúra, ezért próbálnak élni a hazai előnyös helyzettel, Magyarország azonban felkészült a szomszédból érkező autósok rohamára is, és külföldi rendszám esetében mennyiségi korlátozást vezetett be, amit tovább lehet szigorítani, ha tömeges visszaélés történik a hazai benzinkutaknál.

A hatodik szankciós csomag tartalmazza az összes orosz bank kizárását a nemzetközi elektronikus kereskedelmi rendszerből (SWIFT).

Tóth Máté szerint ez szintén több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Eddig is komoly elszámolási problémákat okozott a kisebb orosz pénzintézetek kiiktatása, ám ha ez a kör szélesedik, akkor kiszámíthatatlanok a következmények. Tóth Máté emlékeztetett: a magyar Sberbank például számtalan tranzakciót folytatott le a nemzetközi kereskedésben, míg csődbe nem jutott, miután a háborús konfliktus hatására a nemzetközi gazdaság és bankrendszer elfordult az orosz Sberbanktól és csoportjától. Nem itthoni, hanem külső, nemzetközi okokról van tehát szó, azonban a szankciókat kiszabó unió a tagállamokra hagyta a helyzet rendezését.

Oroszország válaszolt

Válaszul Vlagyimir Putyin kiadott egy elnöki rendeletet, amely alapján megtiltja az orosz szankciókkal sújtott külföldi személyekkel és szervezetekkel való üzletkötést és a velük szemben fennálló kötelezettségek teljesítését. A kedden aláírt rendelet szerint tilos továbbá Oroszországból származó nyersanyagokat és termékeket exportálni a feketelistán szereplő személyeknek. Az értékesítési tilalom nemcsak a kőolajra és a földgázra értendő, beletartozik a műtrágya, a gabona és más élelmiszertermékek, sőt, az uránium is felkerült a listára, ami a nukleáris iparban nélkülözhetetlen – hívta fel a figyelmet az Európát sújtó szankció komolyságára Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyvezetője.