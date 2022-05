Kőolaj és földgáz, vagy amit akartok…

„Bár orosz olaj lényegében valamennyi tagállamba érkezik, az országok függősége nagyban eltérő. Az, hogy a kelet-európai országok nagyobb mértékben kitettek az orosz energiahordozónak, főként annak köszönhető, hogy például Magyarországra vagy Szlovákiába csővezetéken érkezik a kőolaj, így nagyon nehéz helyettesítő forrást találni – magyarázta a Századvég Konjunktúrakutató munkatársa. Ráadásul a pozsonyi és a százhalombattai finomító infrastruktúrája is az orosz olajon, illetve földgázon alapul, ami – a jelenlegi műszaki információk alapján – egy év alatt nem igazán átalakítható – tette hozzá Hortay Olivér. »És akkor még egyáltalán nem beszéltünk ennek költségeiről« – amit több száz milliárd forintra tesznek a szakértők, akik szerint az is nagy kérdés, hogy utána Magyarország honnan tudna beszerezni olyan mennyiségű kőolajat, mint amennyire szüksége lenne, ami persze Európa egészére igaz. Arról nem is beszélve, tette hozzá Hortay Olivér, hogy az embargó hatására a világpiaci árak emelkednének, amivel párhuzamosan Oroszország árbevételei is. »Ezért egyáltalán nem egyértelmű, hogy az embargó Oroszországnak többletköltséget jelentene, viszont az biztos, hogy az Európai Uniónak komolyabb problémákat okozna« – ismételte meg.

A Századvég Konjunktúrakutató Energia- és Klímapolitikai Üzletág vezetője végül azt is megjegyezte, hogy hasonló cipőben jár Németország is, ahol sajtóhírek szerint a legnagyobb mértékben orosz olajra támaszkodó finomítót államosítani kívánják, de ez szerinte nem fogja megoldani a gondokat, mint hazánk vagy Szlovákia esetében, hiszen annak módosítása ugyancsak költséges és időigényes lenne.” (Infostart)

Ez a lakonikus rövidségű és tömörségű összefoglalása a lényegnek.

Ellenben az a szomorú helyzet, hogy az Európai Uniót ma idióták, gazemberek, hazaárulók és idegen ügynökök irányítják. A szellőztető Timmermanstól mondjuk a német külügyi államtitkárig. Emlékeztetőül:

A német külügyminisztérium államtitkárjaként folytathatja pályafutását Jennifer Morgan, a Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi szervezet amerikai vezetője – jelentették kedden német hírportálok. A Zöldek pártjához tartozó külügyminiszter, Annalena Baerbock terve szerint Jennifer Morgan első lépésként a nemzetközi klímapolitika területét irányító miniszteri megbízott lesz, majd kinevezik a tárca államtitkárának. A német diplomácia vezetője szerdán mutatja be a sajtónak az amerikai környezetvédelmi szakembert, akit klímavédelmi konferenciákról ismer. Jennifer Morgan azért lesz egyelőre miniszteri megbízott, mert amerikai állampolgár. Amint megkapja a német állampolgárságot, kinevezhetik államtitkárnak. Állampolgársági kérvényét már benyújtotta. Jennifer Morgan évtizedek óta dolgozik civil szervezeteknek, és 2016 óta a Greenpeace vezetője. Államtitkárként elsősorban az lesz a feladata, hogy előkészítse a német álláspontot és vezesse a német küldöttséget az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének végrehajtásáról szóló éves tanácskozásokon (COP). A nemzetközi klímapolitika új terület a német külügyminisztériumban, a decemberben megalakult kormány egyik újításaként került oda, az előző kormányok idején pedig a környezetvédelmi tárcához tartozott.

Ó, és még egyszer óóó! A német külügyi államtitkár amerikai állampolgár, és greenpeace-es, vagyis Soros embere. És a németek nem találtak maguknak egy német állampolgárt a külügybe, ugye? Persze, ilyen is volt már: például egy bizonyos Adolf Hitler nevű embernek kellett előbb letennie a német állampolgársági esküt, hogy aztán birodalmi kancellár lehessen, ugyanis ő osztrák állampolgár volt eredetileg…

És most valószínűleg éppen azért van zavar az erőben, mert a Greenpeace, vagyis Soros azt a parancsot adta a német külügynek, hogy álljanak az európai olajembargó mellé, míg a CIA azt szorgalmazza, hogy ne álljanak mellé.

Nem lehet egyszerű a helyzet. De legalább hamarosan kiderül, vajon Soros vagy a CIA erősebb.

S persze az Egyesült Államok kizárólag az orosz olaj elleni embargót ellenzi, hiszen mindezeken túl az az érdeke, hogy Oroszországot és Európát egyszerre gyengítse meg, lehetőleg teljesen (járulékos haszon és elsődleges cél: az euró ellehetetlenítése). E cél eléréséhez nagyon is jó nekik, ha az európai gazdaságok térdre kényszerülnek, ha Európában egekbe szökik majd az energiahordozók ára, ha társadalmi robbanások következnek be, ha összeomlanak az európai piacok és nullára esik vissza az európai ipar teljesítménye.

Ezt az Egyesült Államok mind-mind nagyon szeretné, és ezt onnan lehet tudni, hogy egyre gyakrabban mondja: nem ezt szeretné. Ellenben ezekért a célokért vívja proxy háborúját Ukrajnában, legmegbízhatóbb szövetségesei, az amerikai ügynökökből álló ukrán vezetés segítségével. Viszont mindezen célt eléri anélkül is, hogy embargót vezetnének be az orosz olaj ellen, ugyanis ez az embargó neki is fájna.

Az Egyesült Államok így kizárólag az orosz gáz elleni embargót szereti, mert az csak nekünk fáj, ő viszont el tudja majd adni remek áron (és az orosznál sokkal drágábban!) a saját, cseppfolyósított palagázát, amelyet a világ legkörnyezetszennyezőbb módján termelnek ki, s amelynek ideszállítása nem csupán iszonyatos környezeti terhelést jelent, de borzalmasan drága is.

Az Európai Unió idiótákból, gazemberekből, hazaárulókból és idegen ügynökökből álló vezetése pedig vigyorogva asszisztál ehhez az egészhez.

Magyarország pedig éppen most jelentette be, hogy megvétózzuk az orosz olaj elleni uniós embargót.

Ebből az fog következni, hogy nálunk továbbra is dühöng majd a diktatúra. (A lengyel kormány, amely lélektanilag érthető, ám józan ésszel fel nem fogható oroszgyűlöletétől vezérelve beállt az önsorsrontó hülyék közé, jól számolt: talán önök is észrevették, hogy ezen árulás következtében Lengyelországban hirtelen kitört a jogállam…)

Ellenünk tovább folynak majd az eljárások, a pénzügyi szankciók, a mocskos hazudozások és médiatámadások – ám mindezekkel párhuzamosan az EU önmagát teszi tönkre. Ahogy minap összefoglaltam:

az Európai Bizottság két lépésben tervezi felszámolni az Európai Unió orosz energiafüggőségét: első lépésben felszámolja az Európai Uniót.

Ebben a helyzetben viszont egyre időszerűbb, hogy Bunuel remekéből, A burzsoázia diszkrét bája című filmből tartsunk szem előtt egy fontos, esetünkben némileg megváltoztatott idézetet – ezt: Sz…unk az Európai Unióra, a maga összességében…

Ugyanis nekünk van hazánk, van saját életünk, van jövőképünk, és a mi kormányunk nem hazaárulókból és CIA-ügynökökből áll. Dixi.

Borítókép: Janet Yellen (b), Ursula von der Leyen (j) és Christine Lagarde (k) Brüsszelben (Fotó: EU Commission/Pool/Anadolu Agency/Anadolu Agency via AFP)