Manipulált népszavazástól tartanak Herszonban

Hasonló sorsra juthat Mariupol is: a város száműzetésbe vonult polgármesterének tanácsadója, Petro Andrjuscsenko szerint itt is népszavazást készíthetnek elő az oroszok, amellyel a tengerparti település Oroszországhoz csatlakozásáról döntenének – számolt be a The Guardian brit napilap. Andrjuscsenko szerint már a napokban megtarthatják a referendumot, azonban erre utaló jeleket − például szavazóhelyiségek felállítása − még nem észleltek.

Ennek ellenére már Mariupolban is megindult az orosz − többek közt az oktatási és banki − rendszerekbe történő integráció.

Az orosz gyakorlat nem új keletű és nem is kizárólag Ukrajnában alkalmazzák. 2014-ben a Krím félsziget politikai státuszáról tartottak népszavazást, melyet a nemzetközi közösség túlnyomó része nem tart legitimnek. Ekkor az ottani lakosság közel 97 százaléka szavazott az Oroszországhoz való csatlakozás mellett, ezzel egy időben pedig a két kelet-ukrajnai szakadár régióban is referendumot tartottak függetlenségük kikiáltásáról, melyek hasonló eredménnyel zárultak.

Borítókép: A 2022. április 28-án közreadott képen ukrán zászlókkal tüntetnek az orosz csapatok támadása ellen a dél-ukrajnai Herszonban március 7-én (Fotó: MTI/AP/Olexandr Chornyi)