Újabb vírus jelent meg Európában: egyre terjed a majomhimlő

Miközben az országok többsége sorra feloldotta a koronavírus ellen bevezetett intézkedéseit, beleértve a beutazási korlátozásokat, egy újabb rejtélyes betegség ütötte fel a fejét több kontinensen is. Ez idáig több mint nyolcvan majomhimlős esetet jelentettek – és ötven újabb gyanús esetet vizsgálnak – összesen tizenkét országban, köztük kilenc európai államban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban.

A tudósokat leginkább az aggasztja, hogy a vírus ilyen mértékű terjedésére eddig nem volt példa.

A majomhimlő eredetileg Közép- és Nyugat-Afrikában jellemző – ám még ott is elég ritka –, és máshol eddig egyedi esetekben figyelték meg a vírus terjedését olyan embereken, akik jártak az afrikai kontinensen.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a betegség most először terjed anélkül, hogy a fertőzött személyek megbetegedésük előtt Afrikába utaztak volna. Az európai kontinensen legelőször május elején, az Egyesült Királyságban fedezték fel a betegséget, majd azóta már Portugáliában, Svédországban, Spanyolországban, Németországban, Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában és Olaszországban is jelentettek eseteket.

Marion Koopmans holland virológus úgy véli, aggodalomra ad okot, hogy a vírus ennyi országban megjelent.

Előfordulhat, hogy a majomhimlő fertőzőképesebbé vált. Sürgősen szükség van további információra

– fejezte ki aggályait.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívüli ülést hívott össze a ritka betegség terjedése miatt.

– Attól tartok, hogy a fertőzések terjedése felgyorsulhat, hiszen hamarosan megkezdődik az európai fesztiválszezon, vagyis tömeges összejövetelekre kerül sor

– hangsúlyozta Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója. Hozzátette: az elmúlt hetekben felfedezett esetek leginkább szexuális tevékenységhez köthetők. Több ország egészségügyi hatósága pedig arról is beszámolt, hogy a vizsgált esetek alapján a betegség főleg homoszexuális vagy biszexuális férfiak körében alakult ki – írta meg a Politico amerikai lap.

– Inkább arról van szó, hogy a szoros érintkezés a szexuális vagy intim tevékenység során kulcstényező lehet a vírus továbbadásában – magyarázta Michael Head, az angliai Southamptoni Egyetem tudományos főmunkatársa.

A majomhimlő a feketehimlővel azonos családba tartozik, ám kevésbé halálos, az Európában is felfedezett nyugat-afrikai típus halálozási aránya négy százalék alatti. A főként állatról emberre terjedő vírusnak nincs ellenszere, ám az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák bizonyos fokú védelmet nyújtanak a majomhimlő ellen is. A Közép- és Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben is ritka vírust Európában először 2018-ban, az Egyesült Királyságban azonosították – számolt be róla az MTI.

A betegség elsődleges tünetei közé tartozik a láz, a fejfájás, az izomfájdalom és a duzzadt nyirokcsomók.

Jellemzően a láz kezdetétől számított egy-három napon belül dudoros kiütések alakulnak ki, először leginkább az arcon, majd a kezeken és a lábakon is. A jelenlegi fertőzéshullám során eddig nem jelentettek halálesetet, ám a vírus akár több hétig is ágyhoz kötheti a betegeket.

