Az ukrán élelmiszerexport blokádjának feloldását sürgette London

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem szabad megengedni, hogy az ukrán élelmiszerexport blokádjával Vlagyimir Putyin orosz elnök felhajtsa a világpiaci árakat. London olyan vizsgálati módszer kifejlesztését is kezdeményezi, amellyel kideríthető, ha Oroszország Ukrajnából lopott gabonát próbál értékesíteni a világpiacon. A Downing Street hétfői tájékoztatása szerint

Johnson a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) németországi csúcstalálkozóján sürgős cselekvésre szólította fel a tagországokat annak érdekében, hogy ki lehessen juttatni Ukrajnából az alapvető fontosságú exportélelmiszereket.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője hangsúlyozta: a világ búzaszükségletének 10 százalékát, a globális kukoricakereslet 12-17 százalékát, a napraforgóolaj-kínálat felét Ukrajna adja. Jelenleg azonban 25 millió tonna ukrán kukorica és búza exportjára nincs lehetőség – ez a legkevésbé fejlett országok egy teljes évi fogyasztásának felel meg –, és fennáll annak a kockázata, hogy ez a terménytömeg ukrajnai silókban rothad el.

A Downing Street szóvivőjének hétfői nyilatkozata szerint a helyzet várhatóan drámai mértékben még tovább romlik a júliusi betakarítási szezonban.

A londoni miniszterelnöki hivatal hétfői ismertetése szerint az ukrán élelmiszerexport orosz blokádja világszerte 47 millió embert sodort a humanitárius katasztrófa szélére.

Johnson szóvivője bejelentette: a brit kormány szakértői segítséget ajánl Ukrajnának ahhoz, hogy meg lehessen teremteni az áruszállító hajók biztonságos kijutásának feltételeit.

A Downing Street közölte azt is, hogy Liz Truss brit külügyminiszter és Ben Wallace védelmi miniszter a múlt héten Törökországba utazott, ahol a tengeri exportútvonalak megnyitásának lehetőségéről tárgyalt a török kormánnyal. Az ukrán gabonaexport 96 százaléka a Fekete-tengeren keresztül zajlott, ám Oroszország ezen az útvonalon jelenleg nem engedi a kivitelt, ráadásul támadásokkal akadályozza a vasúti szállítást is.

Ennek ellensúlyozására a brit kormány 10 millió fontig terjedő értékben szállít alapanyagot és felszerelést az ukrán vasúttársaságnak az infrastruktúra kijavítására és annak elősegítésére, hogy a gabonaszállítmányok vasúton kijuthassanak az országból

– közölte Boris Johnson hivatalának szóvivője.

Hozzátette: London közvetlen megbeszéléseket folytat az ukrán kormánnyal arról, hogy miként lehetne maximalizálni az ukrán vasúti szállítási kapacitást, mozgásban tartva a vasúti közlekedést és így a gabonaexportot is. A Downing Street hétfői tájékoztatása szerint egyre több a bizonyíték arra is, hogy Oroszország lopja és értékesítés céljából átcsempészi a határon az ukrán gabonát, ezzel is növelve az Ukrajna elleni háborúra fordítható bevételeket.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője közölte: a brit kormány 1,5 millió fontot különít el egy olyan tesztelési módszer kifejlesztésére, amellyel meg lehet állapítani, ha Oroszország Ukrajnától illegálisan elsajátított gabonát próbál értékesíteni a világpiacon.

Borítókép: frissen aratott árpa- és búzaszemeket kevernek össze egy gabonaraktárban, a dél-ukrajnai Odessza környékén 2022. június 23-án (Fotó: MTI/EPA)