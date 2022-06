Horvátország jövőre bevezetheti az eurót

Az Európai Bizottság (EB) szerdai bejelentése szerint Horvátország teljesítette az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges összes feltételt, így készen áll arra, hogy 2023. január 1-jén bevezesse az eurót; Horvátországgal az euróövezeti tagállamok száma húszra emelkedik. Az Európai Bizottság szerdai közleményében arról tájékoztatott, hogy értékelése alapján, illetve a gazdasági integráció és a konvergencia szempontjából fontos más tényezőket, köztük a fizetési mérleg alakulását, valamint a termék-, a munkaerő- és a pénzpiacok integrációját is figyelembe véve Horvátország teljesíti az euró bevezetésére vonatkozó feltételeket. Megállapította továbbá, hogy Horvátország megfelel a négy nominális konvergenciakritériumnak, és jogszabályai teljes mértékben összeegyeztethetők az Európai Unió szerződésének követelményeivel, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányával.

A testület közleménye Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézte, aki kijelentette: a 2013-as uniós csatlakozást követően kevesebb, mint egy évtizeddel Horvátország készen áll arra, hogy 2023. január 1-jén csatlakozzon az euróövezethez.

Az euró bevezetése megszilárdítja majd Horvátország gazdaságát, és előnyökkel jár állampolgárai és a vállalkozások számára is – fogalmazott az EB elnöke. Szavai szerint az uniós közös valuta horvátországi bevezetése az eurót is erősebbé teszi – tette hozzá az uniós bizottság elnöke. Horvátország euróövezeti csatlakozásához az EU-tagországok pénzügyminisztereinek jóváhagyására is szükség van, a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) várhatóan júliusban hoz döntést az ügyben, valamint megállapítják azt az árfolyamot, amelynek alapján 2023. január elsején a kuna euróvá konvertálódik.

Horvátországban az árakat szeptember 5-től kunában és euróban is ki kell majd írni. Az árak kettős kijelzése 2023 végéig marad érvényben.

A kunát – az euró hivatalos bevezetésének időpontjától – költségek nélkül beváltják a bankok, a horvát posta és az állami pénzügyi intézet, a Horvát Nemzeti Bankban pedig korlátlan ideig, ingyen lesz átváltható. Az Európai Központi Bank 2020 júliusában vette fel Horvátország devizáját az „euróövezet előszobájának” tartott ERM–2 árfolyam-mechanizmusba. A jelenleg 19 országot tömörítő euróövezet utoljára 2015-ben bővült, amikor Litvániában bevezették az eurót.

Borítókép: Horvátországi OTP Banka fiók és ATM (Fotó: Kallus György/Világgazdaság)