Lapozó: Már a jobb módú franciák is spórolnak az élelmiszeren

Itália, az öregek országa

A nemzeti statisztikai hivatal legfrissebb adatai is megerősítik, hogy öregedőben van Olaszország lakossága. A száz év felettiek száma meghaladja a 17 ezret, a 105-dik életévüket is betöltöttek pedig hétezren vannak. Itália legidősebb asszonya egy Marche tartományban élő 112 éves nő, aki még a Coviddal is sikeresen megküzdött. A száz évnél idősebb lakosság 2015-ben érte el a legmagasabb számot, 19 ezren lépték túl a kerek életkort. A statisztikai hivatal adatai szerint az olasz nők jellemzően tovább élnek, mint a férfiak, s például a 105 évesnél idősebb lakosság kilencven százaléka nőnemű. A 110 évet betöltöttek pedig már kizárólag nők.

Forrás: Agi.it

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)