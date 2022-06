Lapozó: Paradigmaváltáson megy keresztül a franciaországi munkaerő-közvetítési szektor

Ferenc pápa a katekumenátus bevezetését javasolja a hosszan tartó házasságokért

A házasságok megmentésére és a családi élet szépségének felfedezésére katekumenátust, vagyis a felnőttek hitéletbe való bevezetését javasolja a Laikusok, Család és Élet központi tanítóhivatalának legfrissebb dokumentuma. A családi életre vonatkozó irányelveket összefoglaló dokumentum előszavát Ferenc pápa fogalmazta meg. Az egyház tanítóhivatala szerint a fiatal házaspárok hitbe való bevezetése elengedhetetlen a tartós és kiegyensúlyozott párkapcsolat, valamint a gyermekek helyes nevelése érdekében. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a házasság szentségére való felszínes és hiányos felkészítés rengeteg rövid ideig tartó házastársi viszonyt eredményezett. Ferenc pápa a dokumentum bevezetőjében arról is szól, hogy míg a papokat évekig képeznek hivatásuk teljesítésére, addig a házastársak felkészítését pár hét leforgása alatt lebonyolítják. A pápa elismeri, hogy bizonyos esetekben a válás elkerülhetetlen. Azokban az esetekben, amikor a gyengébb fél, valamint a gyermekek lelki és testi biztonsága sérülhet. A dokumentum kitér a házasélet előtti önmegtartóztatás értékére is, mely elmélyíti a jegyesek szeretetkapcsolatát.

Forrás: vaticannews.va, ilgiornale.it

Tovább drágulhatnak az élelmiszerek Spanyolországban

Annak ellenére, hogy a háború miatt engedélyezték a parlagon ültetést, a spanyol agrárszervezetek a termelés és az ültetési terület visszaesésével számolnak. Az idei évben hetekkel korábban köszöntött be a nyári forróság, így pedig – területtől függően – akár a gabonafélék 50 százalékát is elégetheti, ami további áremelkedésekhez vezethet. A spanyol mezőgazdasági szakemberek becslése szerint a kánikula súlyosan hátráltatni fogja az állati takarmány előállítását, mivel legkevesebb 20-30 százalék közötti országos termelési veszteséget okoz majd. A visszaesést már a májusi, átlagosan 30 fokos kánikula is beindította: már akkor 21 százalékra tették a gabonatermés csökkenésének mértékét. Az Ibériai-félszigeten jelenleg tapasztalható, sok helyen 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet pedig tovább növeli a veszélyt, főleg mert esővel alig lehet számolni. A spanyol élelmiszerboltokban a háború miatt év eleje óta 24 százalékkal drágultak a gabonafélék, az olaj 19, a tojás 17, a liszt pedig tíz százalékkal kerül többe.

Forrás: eleconomista.es