Lapozó: Átlépte a 800 forintot az üzemanyagok literenkénti átlagára Spanyolországban

Az Európai Unió üzemanyagárakat tartalmazó közlönyében az áll, hogy június 7-e és 13-a között több mint 11 ezer spanyol benzinkúttól gyűjtötték be az árakat. A kormány 20 centes, áprilisban bevezetett üzemanyagbónuszával együtt a többség nem adja olcsóbban a benzint és a gázolajat 1,803 eurónál (körülbelül 712 forintnál). Az autósok és szakértők is úgy vélik, hogy a kormány kedvezménye már kevés. A spanyol fogyasztóvédelem szerint a kormánynak be kellene vezetnie egy üzemanyagár-plafont.

Forrás: rtve.es

A francia külvárosok munkanélküli fiataljait toborozná holland cégekhez egy holland miniszter

A szociális ügyekért felelős holland miniszter, Karien van Gennip egy holland napilapnak adott interjújában azzal a javaslattal állt elő, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő holland cégeknek a francia külvárosokban élő munkanélküli fiatalokat kellene alkalmazniuk, hogy jó útra térítsék őket. A miniszter ugyanis el tudná képzelni, hogy Hollandia befektet a franciaországi – vagy akár spanyol – oktatási intézményekből lemorzsolódó, kallódó fiatalokba, és őket a holland vendéglátásban vagy a kertészeti szektorban alkalmazná. A miniszteri ötletelés azonnal országos felzúdulást váltott ki. Az enyhébb bírálatokat megfogalmazók azzal érveltek, hogy az ötlet kivitelezhetetlen és igazságtalan a holland munkanélküliekkel szemben.

Léon de Jong, a Geert Wilders által alapított jobboldali Szabadságpárt (PVV) képviselője felszólította a minisztert, hogy sürgősen ejtse ezt a tervet, amellyel Hollandiába telepítené át a Párizsban élő marokkói és tunéziai fiatalokat. Ugyanis ha egy ilyen terv megvalósulna, az csak a közbiztonság romlását, az antiszemitizmus erősödését, a szociális ellátórendszer további terhelését, valamint még több nyomorúságot eredményezne Hollandiában.

A holland kormány jobban tenné, ha először az utrechti Rachidok és nem a párizsi Rachidok jövőjéért aggódna

– üzente a szociális miniszternek Zohair El Yassini, a konzervatív-liberális Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselője. Hollandiában a munkanélküliségi ráta jelenleg igen alacsony, áprilisban 3,2 százalék volt.

Forrás: cnews.fr

