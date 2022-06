Navracsics Tibor: Magyarország kész kompromisszumot kötni Brüsszellel

– Magyarország kész kompromisszumot kötni Brüsszellel annak érdekében, hogy megszűnjön a régóta húzódó patthelyzet, amely megakadályozta az ország hozzáférését az Európai Unió koronavírus utáni helyreállítási alapjához – közölte Navracsics Tibor csütörtökön az Euronews hírportállal.

– Bízom abban, hogy az új miniszteri kinevezésem segíthet lendületet adni a tárgyalásoknak – mondta Navracsics Tibor, akit nemrég neveztek ki a magyar kormány területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterévé.

Mivel Magyarország az utolsó olyan uniós tagállam, amelynek még nincs megállapodása az Európai Bizottsággal a nemzeti gazdaságélénkítési tervről, az a célunk, hogy minél jobban felgyorsítsuk a tárgyalásokat, hogy az év végéig aláírhassuk ezt a megállapodást

– tette hozzá.

Az Európai Bizottság továbbra is elutasítja a magyar gazdaságélénkítési terv jóváhagyását a jogállamisági aggályokra hivatkozva – ezek közé a korrupciót, a klientelizmust, a közbeszerzési csalásokat és a közpénzek elosztásával kapcsolatos szisztematikus szabálytalanságokat sorolják.

Magyarország legfeljebb 9,6 milliárd euró összegű hitelt igényelhet, amelyet idővel vissza kell fizetnie.

Ahhoz, hogy az EB zöld utat adjon a tagországoknak az alap jóváhagyáshoz, minden országnak bele kell egyeznie egy sor reform végrehajtásába és a nemzeti sajátosságoknak megfelelően kialakított mérföldkövek teljesítésébe.

– A közbeszerzéssel és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben is olyan javaslatokkal állunk elő, amelyekkel az Európai Bizottság szakértői egyet tudnak érteni. Remélem, hogy politikai szinten is megállapodásra jutunk – jelentette ki Navracsics Tibor. Magyarország 2021 májusában nyújtotta be tervét Brüsszelhez, ám az előrelépés igen lassú.