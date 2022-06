Rekordáron kelt el Dmitrij Muratov orosz újságíró Nobel-békedíja

Rekordáron, 103,5 millió dollárért (38,8 milliárd forintért) kelt el hétfőn egy New York-i árverésen Dmitrij Muratov orosz újságíró tavaly elnyert Nobel-békedíja. Az aukció bevétele az ukrajnai háború miatt elmenekülni kényszerült gyerekeket támogatja.

Reméltem, hogy óriási szolidaritás nyilvánul majd meg, de arra nem számítottam, hogy ilyen hatalmas összeg lesz a bevétel

– mondta Muratov egy interjúban, miután a közel háromhetes online árverés hétfőn, a menekültek világnapján véget ért.

A háború kitörése után, márciusban bezárt Novaja Gazeta című független orosz lap volt főszerkesztője korábban már jelezte, hogy a díjjal járó 500 ezer dollár (188 millió forint) készpénzt jótékony célra ajánlja fel. A Heritage Auctions amerikai aukciósház New York-i árverésén eladott Nobel-érem bevételét pedig közleménye szerint az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) utalták. A UNICEF pár perccel a vásárlás után már be is jelentette, hogy megkapta az összeget. A 175 gramm súlyú, 23 karátos aranyból készült emlékérem értéke tízezer dollár.

A Heritage Auctions szóvivője nem árulta el, hogy ki a vevő, csak annyi derült ki, hogy telefonon kapcsolódott be a licitálásba, és az addig néhány millió dolláros tételt csillagászati összegig emelte. Az AP hírügynökség megjegyezte, hogy mivel a vételárat svájci frankban utalták, feltehetően tengerentúli lehetett a vásárló.

Muratov és a Heritage kiemelte, hogy a UNICEF-nek küldött támogatással a továbbiakban is segíthetnek mindazok, akik nem vettek részt a licitálásban. Muratov 2021-ben Maria Ressa Fülöp-szigeteki újságíróval megosztva kapta meg a Nobel-békedíjat azért a küzdelemért, amelyet „a demokrácia és a tartós béke előfeltételének tekinthető véleménynyilvánítás szabadságáért” folytatnak olyan országokban, amelyekben az újságírók állandó veszélyben vannak, fizikai és verbális támadásoknak, zaklatásnak vannak kitéve. A Nobel-díjjal járó éremért a legnagyobb összeget korábban James Watson amerikai molekuláris biológus kapta: az 1962-ben orvostudományi Nobel-díjjal kitüntetett tudós 2014-ben 4,76 millió dollárért (1,8 milliárd forintért) adta el arany medálját.

Borítókép: Dmitrij Muratov orosz újságíró, a márciusban betiltott Novaja Gazeta című független orosz lap főszerkesztője az előző évben elnyert Nobel-békedíjának árverésén a New York-i Times Centerben 2022. június 20-án (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)