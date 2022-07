Alekszandar Vucsics a polgárok akaratának érvényesülését ígéri

A bejelentések szerint a hét végéig vagy legkésőbb a jövő hét elején megtartja alakuló ülését a szerb parlament. Az április 3-án megtartott választások óta sok idő telt el, egy dél-szerbiai szavazóhelyen azonban a folyamatos óvások miatt ötször is meg kellett ismételni a szavazást, és emiatt nem lehetett végleges eredményt kihirdetni. Közben pedig természetesen folyamatosak voltak a találgatások, hogy a választásokon nyertes Szerb Haladó Pártnak kik lehetnek a koalíciós partnerei, illetve hogy kik lesznek a következő kormány miniszterei. Egyelőre a Vajdasági Magyar Szövetség tűnik biztos kormányalakítónak. Kétszázötven parlamenti helyért versengtek a pártok és koalíciók. A mandátumokat végül kiosztották és a Köztársasági Választási Bizottság végleges eredményei alapján az új parlamentben 120 hely jut a Szerb Haladó Pártnak, 38 az Együtt Szerbia Győzelméért nevű listának, 31 a Szerbiai Szocialista Pártnak és koalíciós partnereinek, 15 a Remény koalíciónak, 13 a Muszáj koalíciónak, tíz a Patrióta Blokknak és szintén 10 a Fogadalomtevők Szerb Pártjának.

A kisebbségi listák közül öt került be a képviselőházba, a Vajdasági Magyar Szövetségnek öt képviselője jutott be a parlamentbe.

Washington Nyugat-barát kormányt akar

Alekszandar Vucsics egyeztetésre hívta mind a tizenkét listát, amely bekerült a parlamentbe. A meghívást többen elfogadták, egyes ellenzéki pártok, tömörülések azonban elutasították. A konzultációk során egyértelművé vált, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség ismét a parlamenti többség, illetve a kormánykoalíció része lesz. Pásztor István, a VMSZ elnöke a Vucsiccsal folytatott megbeszélés után arról beszélt, hogy a párt államtitkári szinten kíván részt venni az új kormány munkájában. Az elvi megállapodás lényege az, hogy a VMSZ a továbbiakban is hét államtitkárral venne részt a kormányzásban, akik ugyanazokban a minisztériumokban – egészségügy, oktatás, mezőgazdaság, építésügy, pénzügy, államigazgatás, környezetvédelem – töltenék be tisztségüket, amelyekben eddig is – nyilatkozta a sajtónak. Felröppent egy olyan hír is, hogy a VMSZ parlamenti képviselője, Kovács Elvira lehet a parlament elnöke. Valószínűbb azonban, hogy parlamenti alelnök lesz, akárcsak az előző ciklusban. A parlament alakuló ülését követően a törvény szerint 90 napon belül kell a kormányt megalakítani, Vucsics szerint azonban ez augusztus közepéig meg fog történni.

Christopher Hill, az Amerikai Egyesült Államok belgrádi nagykövete azt nyilatkozta, hogy szeretné, ha Szerbiában Nyugat-barát kormány alakulna.

A szerb elnök erre reagálva azt mondta, az országnak olyan kormánya lesz, amely gondoskodik a szerb érdekekről. – Amerika nagyhatalom, fontos, hogy tiszteletet tanúsítsunk iránta, de a saját érdekeink kell hogy vezéreljenek. Szerbia az európai úton halad, azon is marad, de megőrzi értékeit és barátságait, amelyeket senki kérésére nem szándékozik felszámolni – nyilatkozta az elnök, utalva az Oroszországgal ápolt jó viszonyra. Arra is célzott, hogy a kormány összetétele tükrözni fogja a választási eredményeket, mert a polgárok akarata csak így érvényesülhet. Az államfő szerint az új kormányban új arcok is szerepelnek majd, de bizonyos tárcák élén megmaradnak a már jól bevált szakemberek. A Pink Televíziónak nyilatkozva arról is beszélt, hogy négy jelölt van a miniszterelnöki tisztségre. Neveket azonban nem mondott. Felmerült azonban az eddigi kormányfő, Ana Brnabics, Szinisa Mali pénzügyminiszter, valamint Braniszlav Nedimovics mezőgazdasági miniszter neve is. A legesélyesebbnek az eddigi pénzügyminisztert tartják.

Orbán Viktor nagy népszerűségnek örvend

Több reprezentatív felmérést is végeztek az utóbbi időben Szerbiában, és rendre olyan eredmények születtek, hogy a polgárok többsége nem támogatja az Oroszország elleni bármilyen szankciók bevezetését. A polgárok többsége úgy véli, hogy az országnak tartani kell a „semleges irányvonalat” a háború tekintetében.

Nem mellékesen Vlagyimir Putyin orosz államfőt tekintik a legjobb külföldi politikusnak, de rendkívüli népszerűségnek örvend Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.

Az egyik felmérés szerint Szerbiában Orbán Viktor népszerűbb, mint Milorad Dodik boszniai szerb vezér. A Demostat felmérése szerint például a magyar miniszterelnökre 37 százaléknyi szerb gondol szimpátiával. Ezzel Orbán Viktor megelőzi a boszniai szerbek vezetőjét, Milorad Dodikot, akiről a válaszadók 28 százaléka nyilatkozott pozitívan. Dodik egyébként májusban gratulált Orbán Viktor választási győzelméhez. A boszniai szerb vezető szerint Magyarország felismerte, hogy a nemzet biológiai megújulásának igazi módja a natalitás növelése, nem pedig emberek behívása más területekről, más civilizációkból.

Dodik a levélben úgy fogalmaz, hogy csodálattal tekintenek az orbáni politikára, ami azt jelenti, hogy Magyarország csak olyan mértékben támogatja a multilaterális szervezeteket, amennyiben azt a magyar nemzet érdekei engedik.

Az uniós csatlakozás nem vonzó többé

A szerbiai felmérésekből kiderült az is, hogy a válaszadók több mint fele Szerbia EU-csatlakozása ellen szavazna jelenleg, továbbá a megkérdezettek 70-80 százaléka szerint országuknak nem kellene szankciókat bevezetnie Moszkvával szemben. A részletesebb felmérések szerint Szerbia lakosságának körülbelül egyötöde világos Nyugat-barát álláspontot képvisel, másik egyötöde viszont erős oroszbarát álláspontot. Az emberek többi része semlegesnek mondható, és esetükben az a nézet az uralkodó, hogy Szerbiának semlegesnek kell maradnia és saját érdekeit szem előtt tartani.

Borítókép: Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökével egyeztet Vucsics (Forrás: Facebook)