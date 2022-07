Ki jön Boris Johnson után? Bemutatjuk a három esélyes jelöltet

Rishi Sunak

A fogadóirodák szerint az egyik legesélyesebb miniszterelnök-jelölt az indiai származású, hindu vallású, szeszes italokat nem fogyasztó, 42 éves kétgyermekes családapa, Rishi Sunak, aki két évig töltötte be a pénzügyminiszteri tisztséget Boris Johnson kormányában. Az oxfordi egyetemen filozófiát, politikatudományokat és közgazdaságtant tanult, politikai karrierje előtt tőzsdei vállalatoknál, többek között a Goldman Sachsnál dolgozott. Divattervező feleségével együtt Nagy-Britannia egyik legvagyonosabb házaspárját alkotják. A koronavírus-járvány alatti és utáni, 350 milliárd fontos brit gazdasági helyreállítási csomag az ő nevéhez fűződik, ebben az időszakban nagy volt a népszerűsége a lakosság körében, ám később a miniszterelnökhöz hasonlóan Sunakról is kiderült, hogy megszegte a kijárási tilalommal kapcsolatos előírásokat.

A 2016-os brexit-népszavazáson Nagy-Britannia EU-tagságának megszüntetésére szavazott, mondván: szabadabb, tisztességesebb és virágzóbb országban szeretne élni. Megválasztása esetén a gazdasági stabilitásra és a költségvetési fegyelemre helyezné a hangsúlyt. Az ő jelöltségét a konzervatív parlamenti frakció 45 tagja támogatta (legalább húsz frakciótag támogatása kell ahhoz, hogy valaki hivatalos jelölt lehessen).

A ConservativeHome nevű független, de a Konzervatív Párthoz közel álló, befolyásos online politikai fórumnak a párttagság körében elvégzett felmérése alapján a 49 éves külkereskedelmi államtitkár vezeti a népszerűségi listát 19,6 százalékos támogatottsággal. Penny Mordaunt a brit védelmi tárca első és eddig egyetlen női vezetője volt, igaz, csupán 85 napig töltötte be a tisztséget, Theresa May kormányának utolsó hónapjaiban. Azt megelőzően a nemzetközi fejlesztésért felelős tárcát vezette. Penny Mordaunt ejtőernyős katona lányaként látta meg a napvilágot, és ő maga is szolgált tartalékos tisztként a brit haditengerészetben. A readingi egyetemen hallgatott filozófiát, néhány évig a PR-szakmában dolgozott, ám már korán megkezdte politikai karrierjét, John Major miniszterelnöksége idején a Konzervatív Párt ifjúsági tagozatának vezetője volt.

15 évesen elvesztette édesanyját, aki mellrákban halt meg, s miután édesapja is rákos beteg lett, egy bűvész asszisztenseként vállalt munkát, hogy eltarthassa családját. A brexitpárti politikus jelöltségét a konzervatív parlamenti frakció 26 tagja támogatta, ám előélete, patrióta értékrendje, szavahihetősége és jó kommunikációs képességei miatt leginkább a szavazóbázis körében népszerű. Megválasztása esetén szintén a gazdasági nehézségek leküzdésével foglalkozna.

A fogadóirodák az esélyesebb jelöltek közé sorolják a 46 éves, kétgyermekes külügyminisztert is, aki egyben esélyegyenlőségi államtitkár, korábban pedig három miniszteri pozíciót is betöltött a Cameron-, a May- és a Johnson-kormányban. Rishi Sunakhoz hasonlóan politológia–filozófia–közgazdaságtan szakon végzett Oxfordban, pályája elején pedig értékesítőként, közgazdászként és kutatóintézetben dolgozott. Politikai karrierje a Liberális Demokraták ifjúsági szervezetében kezdődött, ám 1996-ban átpárolt a konzervatívokhoz. Fiatal korában rossz véleménnyel volt Margaret Thatcherről, a konzervatívok egyik legnagyobb becsben tartott miniszterelnökéről, és a brit monarchia felbomlását szorgalmazta. – Fiatal koromban szerettem felfedezni új gondolatokat, szerettem provokálni, ráadásul radikális baloldali neveltetésben részesültem – védekezett később.

Liz Truss nem támogatta az Európai Unióból való távozást sem, ám a népszavazást követően megváltoztatta a véleményét. Külügyminiszterként számos kínos helyzetbe került. Szergej Lavrov orosz kollégájának például azt mondta, az Egyesült Királyság soha nem fogja elismerni Oroszország fennhatóságát Voronyezs és Rosztov régiók felett, amelyekről azt hitte, Ukrajna területén vannak. Egy interjúban pedig úgy nyilatkozott, országa a Fekete-tengeren nyújt segítséget a balti államoknak. Jelöltségét 21 konzervatív frakciótag támogatta.

