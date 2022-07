Lapozó: Belgium nem fogad több ukrán menekültet

A spanyol kormány megtiltja, hogy a cégek az árakba építsék az extraprofitadót

A spanyol kormány megtiltja az energiavállalatoknak és a bankoknak, hogy az őket sújtó extraprofitadót beépítsék a végső áraikba. María Jesús Montero pénzügyminiszter közölte: a két ágazat képviselőire kivetett átmeneti terhet szabályozó törvénybe belefoglalják, hogy azt semmilyen esetben sem fizettethetik meg az állampolgárokkal. Az érintetteket felügyelni fogják, és aki módosítja a végső árait, azt szankcionálják. Hangsúlyozta, hogy az energiacégek és a pénzintézetek sorozatosan magasabb profitot termelnek a történelmi, tíz százalék feletti infláció idején, ezért kellett a kormánynak sürgősen beavatkoznia és újra elosztania a terheket. Szerinte az érintettek nem örültek a bejelentésnek, ugyanakkor az igazságosság jegyében kénytelenek lesznek elfogadni a döntést. Kiemelte azt is, hogy jogi bizonytalanság nem áll fenn az extraprofitadó körül, így azt fennakadás nélkül be tudják vezetni. Spanyolországban a következő két évben szedik majd be a nyereségadót a bankoktól és az energiacégektől, amelyből összesen 7 milliárd eurós bevételre számítanak.

Forrás: ondacero.es

Belgium nem fogad több ukrán menekültet

A háborús ukrán menekülteket fogadó brüsszeli Ariane központ egy ideig nem fogad új érkezőket annak ellenére, hogy nem csökken az ukrajnai menekültek száma. Az ideiglenes lezáráson kívül pedig arra kérik a központban már életvitelszerűen tartózkodó ukránokat, hogy sürgősen keressenek maguknak másik szállást. Az intézkedés oka, hogy a befogadó központ megtelt. A helyszínt üzemeltető kormányhivatal, a Fedasil szerint az a probléma, hogy míg az Ariane egyértelműen átmeneti – azaz mindössze néhány napra szóló – szállást és ellátást ajánl, az odaérkezett ukrán menekültek egynegyede hosszú távra rendezkedett be, és már több mint 25 napja lakik az épületben, elfoglalva a helyet az újonnan érkezők elől, közölte a Belga Vöröskereszt flandriai központjának szóvivője, Joachim Deman. A kialakult helyzet több szempontból is problémás. További pszichés nyomást helyez a sorsukat illetően még mindig bizonytalan ukrán menekültekre, hogy a hosszúra nyúlt átmeneti állapot miatt sok gyerek nem jut az egyébként már régen elérhető intézményes oktatáshoz. Ráadásul állandó lakhely hiányában a menekültek nem jogosultak a menedékes kérelem beadására és státusuk rendezésére vagy a szociális-pénzügyi juttatásaik megszerzésére sem. A Fedasil felszólította az életvitelszerűen a központban tartózkodó ukrán menekülteket, hogy ha ismernek bárkit Belgiumban, akkor kérjék meg őket az elszállásolásukra, hogy helyet csináljanak újonnan érkező honfitársaiknak. A tartós szálláshelyek felkutatása a régi és az új érkezők számára azonban egyaránt nehéz lesz, ugyanis az országban már elfogytak a korábban rendelkezésre álló helyek az állami intézményeknél, és a befogadásra nyitott magánembereknél is.

Forrás: brusselstimes.com

Borítókép: Illusztráció. A Kijev közelében lévő Irpinyből menekülő emberek vonatra várnak 2022. március 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej)