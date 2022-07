Nem csitul az abortuszvita az Egyesült Államokban

Biden a lépésével arra reagált, hogy az amerikai bírói testület június 24-én felülírta azt a döntést, amely szövetségi szinten legalizálta a művi terhességmegszakítást.

A Roe kontra Wade néven elhíresült 1973-as ítélet azt mondta ki, hogy alkotmányellenes az abortusz szabályozása az állami szintű törvényhozásban. Az Egyesült Államokban így most csaknem ötven év után, a Roe kontra Wade-törvény eltörlésével, szövetségi szinten megszűnt – és tagállami kézbe került – az abortusz biztosításának a lehetősége. Az új törvény a republikánus vezetésű államoknak kedvez, amelyek az élet védelme érdekében a terhességmegszakítások szigorítása mellett érvelnek. Jelenleg az államok majd felében nem vagy csupán nagyon korlátozottan engedélyezett az abortusz.

Az elnök most is arra kérte az amerikaiakat, hogy a novemberi félidős választásokon szavazzanak több olyan kongresszusi képviselőre is, akik támogatják az abortusz szövetségi védelmét, hogy újra országszerte biztosíthassák ennek lehetőségét.

Védjük meg a nők jogait, szavazzatok, szavazzatok, szavazzatok!

– mondta eltökélten az elnök. A legfelsőbb bíróság döntésével azonban az elnök nem mehet szembe, Joe Biden pedig már korábban elismerte, hogy korlátozottak a lehetőségei. A demokraták az új rendelettől azt várják, hogy enyhítse a lehetséges büntetéseket, és terjessze ki a lehetőségeit azoknak a nőknek, akik a Roe kontra Wade-törvény visszavonása után is elvetetnék a gyermeküket.