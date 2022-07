Energiaválság: romlik Ausztria gázhelyzete

Július 1-jén 45,2 százalékos tárolási szintet mutattak Ausztria gáztárolói, ami az előző naphoz képest mindössze 0,8 százalékpontos növekedést jelent. A bécsi kormány célja, hogy a fűtési szezon kezdetére nyolcvan százalék legyen a feltöltöttség szintje. Mivel a múlt héten szembetűnően csökkent a feltöltés üteme, a kormány kedden tárgyal a helyzetről.

Leonore Gewessler zöldpárti energiaügyi miniszter komolynak és feszültnek minősítette a helyzetet.

– A feltöltés folyamatos, viszont a mennyiségek csökkentek – nyilatkozta a politikus az ORF-nek. – Döntéseinket szilárd adatokra kell alapoznunk. Ez egy hét múlva meglesz, így kedden a szövetségi kormányban is ezen elemzés alapján döntünk arról, hogy adott esetben milyen további lépésekre lehet szükség – tette hozzá.

Az aggasztó gázhelyzet, illetve az Oroszországból érkező gázszállítás csökkenése miatt a jobboldali ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) a Nemzetbiztonsági Tanács összehívását kezdeményezte szombaton.

– Leonore Gewesslernek az ellátásbiztonság jelenlegi állapotáról szóló „megnyugtató kijelentései” több kérdést hagytak megválaszolatlanul, mint amennyit megválaszolt – indokolta Herbert Kickl, az FPÖ vezetője a tanács összehívását. – A kormány titkolózása nem visz minket sehova. Ki kell teríteni végre a kártyákat, s őszinte, konkrét és átfogó leltárra van szükség – magyarázta Kickl.

A politikus közben ismét bírálta az Oroszországgal szembeni szankciókat, amelyekkel a kormány szerinte lábon lőtte magát, és az olaj- és gázellátás biztonságának helyzete egyre kritikusabbá vált.

Az ellenzéki szociáldemokraták (SPÖ) és a liberális NEOS is bírálta a kormányt. – A gáztárolási arány csökkenése a miniszter hibája volt – mondta Alois Scholl, az SPÖ energetikai szóvivője. – Leonore Gewessler még múlt csütörtökön azt állította, hogy a gázfelhalmozás és az energiaellátás biztosítása menetrend szerint történt, s csak egy nappal később közölte a rossz hírt – bírálta az eljárást Karin Doppelbauer, a NEOS parlamenti képviselője, miközben azonnali cselekvésre szólított fel. A liberális politikus arra is kíváncsi, hogy pontosan honnan kellene érkeznie a gáznak télre?

Ausztria gázimportjának mintegy nyolcvan százaléka Oroszországból származik.

Míg az ország Európa legnagyobb egy főre jutó tárolókapacitásával büszkélkedhet, ennek nagy része magántulajdonban van, másik részét pedig a szomszédos Szlovéniának tartják fenn. A gáztárolók alacsony töltöttségi szintje miatt júniusban az ország elhalasztotta a szénerőművek végleges bezárását, egyidejűleg a kormány 6,6 milliárd eurót fektetett be extra gázvásárlásba. Jelenleg az OMV tölti a legtöbb gázt az alsó-ausztriai tallesbrunni és schönkircheni tárolóiba. A múlt pénteken beérkezett csaknem 100 GWh-ból 63 ebbe a két gáztárolóba folyt be, viszont ezt a mennyiséget a haidachi Astora tárolóból vették el, amely a Gazprom leányvállalata. A szintén Gazprom-leány, ugyancsak haidachi GSA-nak a tárolója pedig még mindig üres. Ez a létesítmény jelenleg csak a német gázhálózathoz kapcsolódik és központi szerepet tölt be a bajor iparban.

Borítókép: Herbert Kickl, az FPÖ vezetője (Fotó: AFP/APA/Hans Punz)