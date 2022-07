Szijjártó: Magyarország déli határa ostrom alatt áll

Az illegális migráció miatt Magyarország déli határa gyakorlatilag ostrom alatt áll − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bécsben sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel.

Elmondta, hogy idén már több mint 120 ezer illegális migránst tartóztattak fel a magyar határon, két és félszer annyit, mint tavaly ilyenkor.

A migránsok ráadásul agresszív és erőszakos magatartást tanúsítanak, felfegyverkeztek, és nem szégyellik használni a fegyvereket

− húzta alá.

Elmondta, a kormány nagyra értékeli, hogy az illegális bevándorlás elleni fellépésben Ausztria közös álláspontot képvisel Magyarországgal.

Szijjártó Péter az ukrajnai háborúval kapcsolatban beszélt arról is, hogy most már egyértelműen a békére kell törekedni. Értésre adta: a kormány nem engedi, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát, és a nemzeti érdekeket kell figyelembe vennie az energiaellátás biztosítását illetően is.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)