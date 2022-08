Soros magyarázkodik legújabb írásában

Az aláírók között van többek között Kim Foxx, Illinois állam Cook megyei ügyésze is. Soros György 2 millió dollárt pumpált az Illinois Justice and Public Safety nevű politikai akcióbizottságba, hogy segítse Foxx újraválasztását 2020-ban.

A Capital Research Centernél megvizsgálták a listát, és arra a felfedezésre jutottak, hogy a Soros-kedvezményezettek között van még a virginiai Loudoun megye ügyésze, Buta Biberaj, a manhattani kerületi ügyész, Alvin Bragg, a virginiai Fairfax megye ügyésze, Steve Descano, a Los Angeles megyei kerületi ügyész, George Gascon és a philadelphiai kerületi ügyész, Larry Krasner.

Maga a Fair and Just Prosecution szervezet is egy, a Tides Központ adományai által támogatott projekt, amelyet az Influence Watch balközép „adományozói átjárószervezetként”ír le olyan csoportok számára, mint a Soros által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány. Magyarán el tudják fedni, ha egy szervezetnek támogatást nyújtanak, úgy, hogy a Tides Alapítványnak adnak finanszírozást, és azon keresztül jut el a megfelelő szervezethez.

A Nyílt Társadalom Alapítvány 2016 és 2020 között 30 millió dollárt adott a Tides Központnak, a Tides Alapítványnak és a Tides Advocacynak, beleértve egy másik Tides Központ projektnek, a Soros-közeli Alliance for Safety and Justice-nak(Szövetség a Biztonságért és Igazságosságért) szánt 3 millió dollárt - derült ki a LELDF jelentéséből.

Legalább van egy republikánus törvényhozó, aki a vádemelést mellőzni kívánó ügyészek elleni fellépésre szólított fel. Texas állam képviselője, Briscoe Cain azt mondta, hogy olyan törvényjavaslatot vizsgál, amely lehetővé tenné a kerületi ügyészeknek, hogy az illetékességi területükön kívül is vádat emelhessenek a feltételezett jogsértők ellen.

„Megbeszéléseket folytattunk olyan elképzelésekről, hogy engedélyezzük-e a szomszédos kerületi ügyészeknek, hogy vádat emeljenek ezek ellen a bűncselekmények ellen, ha egyesügyészek azt mondják, hogy nem teszik ezt meg” - mondta Cain az Inside Texas Politics című műsorban. Megjegyezte azt is, hogy a tavaly aláírt texasi szívhang törvény büntetőjogi és polgári jogi szankciókat is megfogalmaz az illegális abortuszokat végző egészségügyi szolgáltatókra nézve.

„Arra számítok, hogy a nagyvárosokban tevékenykedő megyei ügyészek ellenállnak majd. Ezért kell alternatív jogorvoslati lehetőségeket találnunk” - mondta Cain. „Ez az egyik fő oka annak, hogy a texasi szívveréstörvény értelmében polgári jogérvényesítésre is van lehetőség. Tudtuk, hogy a nagy, városi ügyészségek nem akarják majd végrehajtani ezeket a dolgokat, ezért lehetővé tettük a polgári jogorvoslati lehetőségeket.”

Egy abortuszpárti nonprofit szervezet, a Guttmacher Intézet szerint körülbelül 22 amerikai államban van olyan törvény, amely az „életképesség előtti” abortuszt korlátozza, és további négy állam várhatóan követni fogja a példájukat. Ez még mindig csak valamennyi szövetségi állam felét jelenti.

Azokban az államokban, ahol büntetik az abortusztörvények megsértését, a terhességmegszakítást elvégzőt sújtják, nem pedig a várandós nőt veszik célba.

Például az Alabamában2019-ben elfogadott, de csak idén június 24-én életbe lépett, az emberi élet védelméről szóló törvény értelmében „A osztályú” bűncselekménynek minősül, ha egy egészségügyi szakember abortuszt végez vagy abortusztablettát ad.

Azon ügyészek többsége, akik megfogadták, hogy nem hajtják végre a szerintük korlátozó abortusztörvényeket, pusztán szimbolikus fogadalmat tett, mivel egyébként is olyan demokrata vezetésű államokból származnak, ahol az abortuszra vonatkozóan csak kevés korlátozás van, vagy egyáltalán nincs is érdemben.

Például Phil Weiser coloradói főügyész és hét állami kerületi ügyésze is az aláírók között volt, annak ellenére, hogyColoradóban nincs időkorlát az abortuszra a terhesség egyes szakaszai tekintetében, és csak a kiskorúak esetében csak aszülői értesítésének kötelezettségét írja elő, beleegyezésre nincs szükség. A demokrata Jared Polis kormányzó által áprilisban aláírt törvény az abortuszt „alapvető jognak”nyilvánította. Más abortuszbarát államok demokrata főügyészei között van még a nyilatkozatot szintén aláíró vermonti Joshua Diamond, a minnesotai Keith Ellison, a massachusettsi Maura Healey és a delaware-i Kathleen Jennings.

Az „életképesség előtti” korlátozásokkal rendelkező államokban megválasztottak között három texasi is van: John Creuzot Dallas megyei kerületi ügyész, Jose Garza Travis megyei kerületi ügyész és Joe Gonzales Bexar megyei kerületi ügyész. Mindhármukat Soros által finanszírozott akcióbizottságok támogatták kampányukban.

Jogállamban lehet ilyet?

Joe Biden amerikai elnök szerint az abortuszhoz való jogot megdöntő legfelsőbb bírósági döntés a „nyers politikai hatalom gyakorlása” volt, ezért aláírt egy rendeletet „a terhességmegszakítási szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében”. Ezzel gyakorlatilag szembe ment egy másik hatalmi ág döntésével szemben. Persze a liberális sajtó nem fogja emiatt elítélni, és ilyenkor jogállamisági problémák sem merülnek fel…

Az elnöki rendelet utasítja a kormány egészségügyi minisztériumát, hogy bővítse a „gyógyszeres abortuszhoz” - a terhesség megszakítására felírt tablettákhoz - való hozzáférést, és biztosítsa a nők számára a sürgősségi orvosi ellátást, a „családtervezési szolgáltatásokat” és a fogamzásgátlást. (Ezek szolgáltatásában élen jár a Planned Parenthood, amelyet Soros György bőkezűen finanszíroz.) A rendelet biztosítja továbbá az orvosok, az abortuszra utazó nők és az államhatárokon lévő mobil abortuszklinikák védelmét.

A dokumentum kevés konkrétumot tartalmaz, és a gyakorlatban kevés hatása lehet, mivel az amerikai államok törvényekkel korlátozhatják az abortuszt és a gyógyszeres kezeléshez való hozzáférést. Annyit ért el ezzel Biden, hogy eleget tett a pártja felől érkező nyomásgyakorlásnak, hogy lépjen valamit az ügyben.

Borítókép: Soros György magyar származású amerikai üzletember (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)