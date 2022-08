Újonc politikusnő verte tönkre Trump ellenlábasát

Az Independent című brit lap felidézi, hogy a jogász végzettségű, az államot ingatlan és magánbirtokokkal kapcsolatos ügyekben is gyakran képviselő, majd saját ügyvédi irodát nyitó Hageman 2014-ben még Liz Cheney kampányfőnöke volt. Először 2018-ban indult vezető politikai pozícióért Wyoming kormányzóválasztásán. A tegnapelőtti választást megelőzően egy közleményben az indulása mögötti okokról beszélve kifejtette, szerinte Cheney „elárulta Wyomingot, elárulta az országot, és elárult engem is.” Hozzátette, Cheney eljátszotta az állam lakosainak bizalmát és elvesztette képességét az emberek vezetésére.

Hageman Donald Trump személyes kiállása mellett még más, Trumphoz köthető republikánus személyiségek támogatását is magaénak tudhatta: a Cheney-t a kongresszus képviselőházának republikánus frakciójának éléről leváltó Kevin McCarthy, a Cheney-t ebben a minőségben követő Elise Stefanik, valamint Donald Trump egykori kampánymenedzsere, Bill Stepien is beálltak mögé.

Cheney azonban, bár elismerte, nem nyugodott bele a nagy arányú vereségbe.

Az NBC News hírcsatorna mai telefoninterjújában elmondta, Abraham Lincoln volt elnököt idézve, hogy bár választási vereséget szenvedett, nem tántorodott el a szabadság iránti törekvéseiről; Lincoln mind képviselőházi, mind szenátusi jelöltként vereséget szenvedett, mielőtt elnökké választották.

Az előválasztásnak vége. De az igazi munka most kezdődik

– fogalmazott Cheney.

Az NBC Newsnak adott telefoninterjúban többször is feltették neki a kérdést, hogy hajlandó lenne-e elindulni a Republikánus Párt elnökjelölti versengésén, amire először a párt „személyi kultuszra” alapuló működésének visszaszorításáról beszélt, majd másodszorra már úgy fogalmazott, „ez egy olyan döntés, amit a következő hónapokban fogok meghozni […] – De foglalkoztat a dolog.”

Ebbe a gondolatmenetbe logikus lépésként illeszkedik az, hogy Cheney „The Great Task” (A nagy feladat) néven gyorsan újjászervezte és bővítette kampányszervezetét, és egy úgynevezett politikai cselekvési bizottsággá (PAC) alakította; ezek a szervezetek azok, amelyek szövetségi választási kampányok, törvényhozási kezdeményezések és egyéb ügyekben a donoroktól származó anyagi támogatást rendszerezik, kezelik és elszámolják.

Cheney azonban még az elnökjelölti választások előtt is megnehezítheti Donald Trump dolgát: a 2020-as választásokat követő 2021. január 6-án történt zavargások kivizsgálásával foglalkozó képviselőházi bizottság alelnökeként maga is erősen Donald Trump ellenében dolgozik. „Úgy gondolom, Donald Trump továbbra is szörnyű fenyegetést és kockázatot jelent köztársaságunk számára. Legyőzése széles és egységes frontot kíván republikánusoktól, demokratáktól és függetlenektől, és ennek szándékozom a része lenni” – fogalmazott Cheney. Az NBC News információi szerint Cheney-t Joe Biden amerikai elnök, demokrata párti politikus is felhívta szerdán. A hívás tartalmáról nincsenek információk.

Borítókép: Liz Cheney-nek elnökjelölti ambíciói is vannak (Forrás: Europress/AFP/Win McNamee)