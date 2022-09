A magyar családpolitika és eredményei mindenhol elismerést váltanak ki

„A magyar családpolitika lényege, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek és ennek érdekében az állam próbáljon meg minden gazdasági akadályt lebontani és kiszámítható környezetet teremteni” – mutatott rá Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója Córdobában, a spanyol Posmodernia nyári egyetemén. Farkas Vajk a Margaret Thatcher által alapított New Direction európai think-tank és a Posmoderni idei rendezvényén vesz részt a spanyolországi Córdobában. A New Direction a lengyel kormánypártot, az Olaszországban kormányra készülő Olasz Testvérek nevű jobboldali pártot és a spanyol Voxot is magában tömörítő Európai Konzervatívok és Reformisták Pártszövetségének agytrösztje.

Farkas Vajk az Európa előtt álló demográfiai problémáról szóló beszélgetésben reményre okot adó példaként említette a magyar családpolitikát és eredményeit, amely egyöntetű elismerést váltott ki az európai és spanyol politikusokból, gondolkodókból, üzletemberekből és egyetemistákból álló közönségből.

A magyar családpolitika eredményei önmagukért beszélnek: egész Európában Magyarországon növekedett a legnagyobb mértékben a termékenységi ráta, duplájára nőtt a házasságok és felére csökkent az abortuszok száma.

Az igazgató felidézte a Századvég Alapítvány európai felmérését is, amely szerint még az EU-t alapító tagállamokban is a megkérdezettek 79 százaléka fontosnak tartja a családok támogatását, sőt többségben vannak azok, akik a migráció helyett a családok támogatását preferálják. Mindebből is látszik, hogy az európai emberek nem különböznek egymástól, a család fontosságának megítélésben.

A fősodratú politika ezzel szemben az emberek és Európa valódi problémái helyett utópiák kergetésével van elfoglalva

– írta az Alapjogokért Központ a Facebookon.

Borítókép: Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója Córdobában, a spanyol Posmodernia nyári egyetemén (Forrás: Facebook)