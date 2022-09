Az Olaszország szakértő szerint hétharmados fölényt is szerezhet a jobboldal

– Nagy előnnyel vezeti a közvélemény-kutatási rangsort Olaszországban a jobboldali szövetség. Mérget is vehetnek a győzelemre?

– Minden esély megvan arra, hogy az Olasz Testvérek (FdI), a Liga és a Hajrá, Olaszország! (FI) által alkotott konglomerátum fölényesen megnyeri a szeptember 25-i választásokat. Természetesen Olaszországban sincs lefutott választás, ki kell várni a végét. Még az is elképzelhető, hogy kétharmados parlamenti fölényt szerez a jobboldal, tekintettel arra, hogy Itáliában változatlanul nem „trendi” nyíltan jobboldalinak lenni. Vagyis azok is a jobboldalra szavazhatnak, akik ezt az „utcán” nem vállalják.

Szomráky Béla Olaszország-szakértő. (Fotó: Facebook)

– Mi az újdonság a mostani választásokban?

– Nagypolitikai értelemben természetesen az, hogy hosszú idő után jobboldali kézben lesz a kormányzás, és alapvető fordulat következhet be a talján külpolitikában, gazdaságpolitikában. Miközben a jobboldali pártszövetség egyértelműen elkötelezett az atlanti orien­táció mellett, Brüsszelben az eddigi hivatalos olasz politika helyett teljesen más álláspont várható. Gondolhatunk itt a helyreállítási alap pénzeinek felhasználására vagy éppen a közösségi energetikai témákra. Giorgia Meloni, akiből valószínűleg majd köztársasági elnök lesz, pedig karakteres, határozott vonalat visz már most is Brüsszelben. Tartanak is tőle, hogy „Orbánisztánt” csinál Olaszországból. Nem beszélve arról, hogy azt sem nézik jó szemmel, hogy a lengyel, valamint a spanyol jobboldallal is jó kapcsolatokat ápol.

– Mi a helyzet a szomszédunkban zajló háború megítélésével kapcsolatosan?

– Az orosz–ukrán háború kapcsán új elem Ukrajna támogatása, fegyverszállításról azonban nincs szó. Mi több, az alkotmányosság védelmét helyeznék előre, ami ezt kifejezetten tiltja olyan hadban álló felek részére, akik nem tartoznak a szövetségesi rendszerükbe.

– Más, korábbi kényesebb témák is felbukkanhatnak?

– Ismét napirenden lesz, amennyiben megnyerik a választásokat a jobboldali pártok, a migrációs és biztonsági törvény, pontosabban annak visszavezetése. A jogszabályt ugyanis Matteo Salvini bukása után apránként kivezették.

– Egy kicsit előreszaladtunk az imént. Hogy lesz Giorgia Meloniból elnök?

– A jobboldalon régóta terv az elnöki rendszer bevezetése, sürgetik is ezt a hatalomra készülő pártok. A gyakorlatban így néz majd ki a képlet: a három párt előzetes megállapodása szerint a legtöbb szavazatot szerző adja majd a miniszterelnök-jelöltet a szeptemberi választások után, s nem kétséges, hogy Giorgia Melonit fogják köztársasági elnöknek beterjeszteni. Ugyanis támogatottsága a közvélemény-kutatások szerint messze előzi Matteo Salviniét.

– Milyen állapotban van az olasz gazdaság, milyen teendők várnak ezen a téren az új kormányra?

– Pocsék állapotban van az olasz gazdaság; a GDP-arányos államadósság meghaladta tavaly a 150 százalékot, így az olaszok adják az eurózóna adósságának 23 százalékát! S a jelenlegi 8,5 százalékos infláció sem fog gyorsan csökkenni, közben pedig egyre nagyobbak a recessziós félelmek. A nyugati bal- és liberális média, valamint a pénzügyi világ egyes szereplői pedig azt sulykolják, hogy micsoda elrettenő világ jön Olaszországban, ha a jobboldal ragadja meg a kormányrudat. Közben az elszabaduló infláció, valamint az energiaválság, a rezsiárak megnövekedése az, amelyek leginkább foglalkoztatják az olaszokat. Nem lesz könnyű dolga az új kormánynak, amelynek határozott célja az energetikai önállóság, valamint az adók csökkentése. Ugyanakkor Giorgia Meloni következetes politikus, valószínűleg felkészülten vár a teendőkre.

Borítókép: Matteo Salvini, a kormányzó Liga párt, Silvio Berlusconi, a Forza Italia (Hajrá Olaszország) párt és Giorgia Meloni, az ellenzéki jobboldali Olasz Testvérek (FdI) párt vezetõje (b-j) köszönti a támogatókat a jobboldali pártok kampányzáróján Rómában 2022. szeptember 22-én. Olaszországban szeptember 25-én elõrehozott parlamenti választásokat tartanak. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi)