Egy éjszaka alatt három késes támadás Bécsben

Bécs egyik leglátogatottabb látványosságához, a Práter vidámparkhoz vonult ki a rendőrség tegnap hajnalban, miután egy háromtagú társaság és négy afgán férfi ismeretlen okokból összeszólalkozott.

A vita akkor mérgesedett el, amikor az egyik afgán férfi megpofozott egy nőt, majd egy 24 éves férfit késsel a gyomortájékán súlyosan megsebesített. Az afgánokból álló társaság azonnal elmenekült, a sérültet pedig a kórházban látták el.

Az orvosok közleménye szerint a sebesült férfi nincs életveszélyben. Az Exxpress című osztrák hírportál úgy értesült, a késes támadás elkövetőit keresik a hatóságok, ám eddig nem leltek a nyomukra.

A helyi rendőrségnek szombaton is intézkednie kellett hasonló ügyben, akkor két pár vitatkozott össze egy étteremben, ahonnan ki is küldték őket. A vendéglátóhelyről kiérve azonban egymásnak estek: először a 21 és 36 éves nők, majd a férfiak verekedtek össze. A Kronen Zeitung osztrák napilap arról számolt be, hogy a 22 éves férfi késsel támadt rá a 47 éves férfira, akit súlyos, de nem életveszélyes állapotban a bécsi mentők kórházba szállítottak.

Az elkövetőt a rendőrök letartóztatták

– számolt be az APA osztrák hírügynökség.

Egy harmadik késes támadás is történt a hétvégén: a mentők egy 26 éves fiatalembert vittek kórházba, aki a térdén és a vállán szenvedett szúrt sebeket. Miután a bécsi férfi alkohol és tudatmódosító szerek hatása alatt állt, a hatóságok egyelőre nem tudták kihallgatni. A rendőrség szóvivője, Daniel Fürst ugyanakkor közölte, az áldozat nincs életveszélyes állapotban.

Az Exxpress hírportál szerint a bűncselekmény az egyik metróállomás környékén történhetett.

A bűnügyi statisztikai adatok arra mutatnak rá, hogy folyamatosan emelkedik a késsel végrehajtott bűncselekmények száma, ezt támasztja alá az egyetlen hétvége alatt történt három eset is. Tavaly összesen 3015 olyan esetet regisztráltak a hatóságok, amelyeket késsel követtek el, ezek között 248 rablási és 87 gyilkossági kísérletet is feljegyeztek.

Szakértők szerint a kések könnyű beszerezhetőségük miatt válnak egyre gyakrabban használt fegyverré: vannak, akik egyszerű konyhai eszközöket alkalmaznak, mások zsebben, biztonságosan tárolható bicskákat, kisebb késeket hordoznak maguknál.

A statisztikai adatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy az ilyen jellegű támadásokat elsősorban a 14 és 30 éves kor közötti férfiak hajtják végre. A késes bűncselekmények száma különösen magas a külvárosi területeken, ahol a bandaháborúk során kerülnek elő a veszélyes eszközök, de egyre gyakrabban számolnak be parkokban elkövetett késes támadásokról is. Alexander Bernhaut osztrák pszichiáter szerint

a késes bűncselekmények számának növekedése mögött a kultúrák keveredése, az etnikai sokszínűség áll.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)